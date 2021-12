Musumeci: “Sicilia presto in giallo, ma non ho difficoltà a dichiarare zone rosse”

Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, preannuncia il passaggio in zona gialla e si dichiara pronto a dichiarare nuove zone rosse.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, torna a parlare in merito alla situazione epidemiologica nell’Isola. A dispetto dell’aumento delle vaccinazioni, il numero dei positivi rimane comunque alto. Per questo motivo, la Sicilia passerà a breve in zona gialla e potrebbero subentrare nuove restrizioni.

“Abbiamo già fatto quello che dovevamo fare – ha dichiarato Musumeci durante un’intervista alla Tgr Sicilia della Rai –: ho già dichiarato alcune zone arancioni e non ho difficoltà dove fosse necessario a dichiarare zone rosse, interveniamo subito per le zone gialle: segno evidente che vogliamo neutralizzare il focolaio dove si manifesta per evitarne la diffusione”.

“Presto passeremo alla zona gialla, come la maggioranza delle Regioni e forse tutta l’Italia – ha aggiunto – ma è un fatto più che fisiologico. Secondo gli esperti nelle prossime settimane dovrebbe registrarsi un calo e quindi dovremmo andare alla ‘normalizzazione’ in primavera”.