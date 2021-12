Vaccini Sicilia, Musumeci: “La fascia dei no vax si sta assottigliando”

In Sicilia si assottiglia la fascia dei no vax: lo ha riferito in una intervista il presidente Musumeci, che ha parlato di una nuova fase di conversione.

Aumentano le prime dosi in Sicilia. Gli ospedali e gli hub vaccinali pullulano, in questi giorni, di persone che hanno deciso di farsi somministrare la prima dose di vaccino. Sta diminuendo la paura nei confronti dei vaccini? Le restrizioni per i no vax stanno sortendo il loro effetto? Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ben chiare le idee in merito.

“La fascia dei no vax si sta assottigliando – ha detto Musumeci intervenendo alla Tgr Sicilia della Rai –, aumentano le prime dosi, ed è evidente che c’è una fase di conversione: chi non credeva nell’utilità e nell’efficacia della scienza sta rivedendo le proprie posizioni anche perché l’80 per cento dei ricoverati negli ospedali non ha mai fatti un vaccino, e non c’è più prova di questa per dimostrare che non c’è alternativa al vaccino”.