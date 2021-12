“Ho paura del Covid, non del vaccino”: le parole dei pazienti siciliani [VIDEO]

"Ho paura del Covid, non del vaccino" affermano un paziente che ha contratto il virus: ecco la testimonianza in un nuovo video rilasciato dalla Regione Siciliana.

“Io ho paura del Covid, non del vaccino”, racconta uno dei pazienti che hanno contratto il Covid. Questa è una delle diverse testimonianze che vengono riportate da chi è stato colpito dal virus con pesanti conseguenze e che sono raccolte nel video rilasciato sulla pagina Facebook “Costruire Salute”, la pagina social del Portale Ufficiale della Salute della Regione Siciliana, nel corso della campagna contro l’avanzamento del Covid-19.

Nel video, alcuni pazienti raccontano cosa hanno vissuto quando hanno contratto il virus e la loro posizione attuale nei confronti del vaccino. Il punto in comune tra le testimonianze è senza dubbio il racconto relativo alla grande sofferenza vissuta dopo aver contratto il virus a causa delle sue conseguenze.

D’altro canto, l’andamento della pandemia in Sicilia non sembra proseguire per il verso migliore: sono infatti altri tre i comuni che sono stati decretati zona arancione nelle ultime ore. Tuttavia, con la campagna vaccinale che prosegue con le terze dosi, si iniziano anche a cambiare alcune regole come quelle riguardo la quarantena e la sua durata.

Nel frattempo, i contagi aumentano e, anche se la situazione rimane relativamente sotto controllo, è evidente che si sta verificando un peggioramento. Inoltre, anche a Catania è stato registrato il primo caso affetto dalla variante Omicron. Si continua quindi a spingere sulle terze dosi e sui vaccini in generale, dato che il 90% dei ricoverati in terapia intensiva risulta non vaccinato.