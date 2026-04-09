La Regione Siciliana punta a colmare i vuoti d’organico che da anni rallentano l’efficienza degli uffici. Con una recente delibera, il governo regionale ha chiesto formalmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’autorizzazione per procedere a 724 assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già programmate.

L’obiettivo è ambizioso: immettere nuove energie e competenze tecniche necessarie per gestire le sfide del PNRR e la programmazione dei fondi europei. Sfruttando la normativa sul “turn-over rafforzato”, la Regione può superare i limiti standard delle assunzioni legati alle cessazioni dell’anno precedente, accelerando drasticamente l’ingresso di nuovi funzionari e dirigenti.

Un’esigenza, quella di incrementare il numero di assunzioni in programma, che è stata manifestata anche nell’ultima riunione del Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), in cui i dirigenti generali hanno rappresentato numerose difficoltà nella gestione ordinaria delle attività proprio a causa della esiguità del personale in servizio.

«Quando ci siamo insediati – dice il presidente della Regione Renato Schifani – abbiamo trovato un’amministrazione caratterizzata storicamente da una grave carenza di organico. Grazie all’Accordo del 2023, che ha sbloccato il turn over, abbiamo registrato i primi effetti positivi sulla funzionalità della nostra burocrazia. Questo processo, però, ha bisogno di continuità per completare il necessario potenziamento e il rinnovamento del capitale umano regionale. Ad oggi, possiamo garantire la sostenibilità di questo percorso con il risanamento dei conti portato avanti con determinazione dal mio governo nell’ultimo triennio. In una prospettiva di lungo periodo, l’innesto di un nuovo e qualificato contingente di lavoratori ci permetterà il potenziamento dei dipartimenti e l’incremento dei livelli essenziali delle prestazioni».

Piano assunzioni ipotizzato Regione Siciliana 2026-2028

1. Comparto dipendenti (Funzionari, Assistenti, Coadiutori, ecc)

In questo settore si concentra la massa critica del personale necessario per l’operatività degli uffici.

Anno Turn-over Standard (100%) Posti Extra (rispetto al turnover) Totale Potenziali Assunzioni 2026 366 — — 2027 1.210 — — 2028 1.128 — — TOTALE 2.704 +673 3.377

2. Settore Dirigenziale

Rafforzamento delle posizioni di vertice e di coordinamento amministrativo.

Anno Turn-over Standard Posti Extra (Modifica Art. 10) Totale Potenziali Assunzioni 2026 55 — — 2027 87 — — 2028 71 — — TOTALE 213 +51 264

Sintesi degli incrementi totali

Grazie alla richiesta di deroga (turn-over al 125% per il comparto e modifica normativa per la dirigenza), la capacità assunzionale della Regione subisce un’espansione significativa:

Totale complessivo posti (standard): 2.917

Totale complessivo posti (potenziato): 3.641

Incremento netto di personale: +724 unità rispetto ai limiti ordinari.

In breve: La manovra punta a inserire quasi mille persone in più rispetto a quante ne andranno in pensione, con l’obiettivo di invertire la tendenza allo svuotamento degli uffici regionali.

FAQ sul piano assunzioni regionale (724 posti extra)

D: Ma quindi il bando è già uscito? Posso già inviare il CV? R: No. Al momento siamo alla fase della richiesta politica e tecnica al MEF (Ministero dell’Economia). Una volta ottenuto il via libera da Roma, la Regione dovrà approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale. Solo allora verranno pubblicati i bandi sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) e sul portale InPA.

D: Quali profili saranno ricercati? R: La priorità probabilmente sarà data ai profili tecnici (ingegneri, architetti, esperti ambientali) per gestire i progetti del PNRR, ma anche a funzionari amministrativi e contabili per coprire i buchi lasciati dai pensionamenti nei centri per l’impiego e negli uffici centrali.

D: Ci saranno limiti d’età? R: Generalmente i concorsi pubblici moderni non prevedono limiti d’età, ma il governo regionale ha espresso la volontà di favorire il ricambio generazionale, quindi potrebbero esserci punteggi aggiuntivi per i titoli accademici più recenti.