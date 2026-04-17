La carenza di medici e infermieri è oggi uno dei problemi più seri della sanità italiana: non si tratta di una difficoltà recente, ma di una situazione che negli anni si è progressivamente aggravata fino a diventare strutturale.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) continua a garantire l’accesso universale alle cure, ma lo fa con un numero di professionisti sempre più insufficiente rispetto ai bisogni della popolazione. Secondo la OECD, l’Italia si colloca sotto la media europea per numero di infermieri e presenta criticità crescenti nella disponibilità di personale medico in diversi settori chiave.

Infermieri: un divario rispetto all’Europa

Uno dei dati più significativi riguarda proprio il personale infermieristico: In Italia si contano circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti, mentre la media europea supera gli 9 ogni 1.000.

Questa differenza non è solo un numero, ma si traduce concretamente nella vita quotidiana degli ospedali e dei pazienti: Reparti con pochi infermieri significano meno tempo per ogni paziente, maggiore pressione sul personale e difficoltà nella gestione delle attività ordinarie e straordinarie.

In molti casi, la carenza si riflette soprattutto nelle strutture per anziani e nei reparti di lungo degenza, dove la domanda di assistenza è particolarmente elevata.

Medici: pensionamenti e mancanza di ricambio

Accanto alla carenza di infermieri, anche quella dei medici rappresenta un problema crescente: Una parte consistente della classe medica sta raggiungendo l’età pensionabile, mentre il numero di nuovi specialisti non riesce a compensare le uscite.

Secondo la FNOMCeO, nei prossimi anni il sistema sanitario dovrà affrontare un forte ricambio generazionale, soprattutto in discipline come medicina d’urgenza, anestesia e medicina generale, già oggi tra le più carenti.

Questo squilibrio rischia di creare vuoti difficili da colmare in tempi brevi.

Liste d’attesa e ospedali sempre più affollati

Uno degli effetti più visibili della carenza di personale è l’allungamento delle liste d’attesa; Visite specialistiche ed esami diagnostici richiedono spesso mesi, soprattutto nel sistema pubblico.

Gli ospedali si trovano a gestire un numero crescente di pazienti con meno personale disponibile, e questo porta a un sovraccarico costante dei pronto soccorso e dei reparti ospedalieri. Il risultato è un sistema che fatica a rispondere in modo tempestivo ai bisogni dei cittadini.

Burnout e condizioni di lavoro sempre più difficili

Un elemento centrale della crisi è il forte stress a cui sono sottoposti medici e infermieri: Turni lunghi, emergenze continue e carenza di personale rendono il lavoro sanitario sempre più pesante.

Il fenomeno del burnout è in crescita e porta molti professionisti a lasciare il settore pubblico o, in alcuni casi, la professione stessa. Questo crea un circolo vizioso: meno personale significa maggiore carico per chi resta, e quindi ulteriore aumento delle dimissioni.

La fuga verso l’estero e il confronto con altri Paesi

Negli ultimi anni è aumentato anche il numero di medici e infermieri che scelgono di lavorare all’estero: Paesi come Germania, Svizzera e Regno Unito offrono stipendi più alti e condizioni lavorative spesso migliori.

Questo fenomeno rappresenta una perdita importante per il sistema sanitario italiano, che investe nella formazione di professionisti che poi scelgono di esercitare altrove.

Un Paese sempre più anziano e con più bisogno di cure

La situazione è resa ancora più complessa dall’invecchiamento della popolazione: Secondo l’ISTAT, l’Italia è tra i Paesi con l’età media più alta al mondo.

Questo significa che aumenta la percentuale di persone anziane e, di conseguenza, cresce anche la domanda di cure mediche, assistenza continuativa e gestione delle malattie croniche. In altre parole, mentre il bisogno di sanità aumenta, il numero di professionisti diminuisce.

Differenze tra regioni e mobilità sanitaria

La carenza di medici e infermieri non è distribuita in modo uniforme. Alcune regioni, soprattutto nel Sud Italia, hanno maggiori difficoltà a trattenere personale sanitario e a garantire servizi efficienti.

Questo genera il fenomeno della mobilità sanitaria: molti pazienti si spostano verso altre regioni per ricevere cure migliori o più rapide, le conseguenze sono evidenti sia in termini economici sia di disuguaglianza nell’accesso alle cure.

Possibili soluzioni e interventi strutturali

Affrontare la carenza di personale sanitario richiede interventi profondi e non immediati. Tra le soluzioni più discusse ci sono:

aumento del numero di assunzioni nel sistema pubblico

miglioramento delle condizioni di lavoro negli ospedali

incentivi economici per le professioni più carenti

potenziamento della formazione universitaria e specialistica

rafforzamento della medicina territoriale

Si tratta di misure che richiedono tempo, investimenti e una pianificazione a lungo termine.

Una sfida decisiva per il futuro della sanità italiana

La carenza di medici e infermieri non è un problema isolato, ma il risultato di diversi fattori intrecciati: invecchiamento della popolazione, pensionamenti, condizioni di lavoro difficili e scarsa attrattività del sistema pubblico.

I dati della OECD e dell’ISTAT mostrano chiaramente che il divario con altri Paesi europei è significativo e rischia di ampliarsi ulteriormente se non si interviene in modo strutturale.

Il futuro del Servizio Sanitario Nazionale dipenderà dalla capacità di rendere nuovamente sostenibile e attrattivo il lavoro sanitario, garantendo al tempo stesso un equilibrio tra domanda crescente di cure e risorse umane disponibili.