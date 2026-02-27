Concorsi pubblici marzo 2026: Il mese di marzo 2026 si apre con numerose opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Sono attivi concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di circa 8.000 nuove risorse, rivolti a candidati con diversi livelli di istruzione, dai diplomati ai laureati, fino a chi possiede solo la licenza media. Molti bandi non richiedono esperienza pregressa, rendendo queste selezioni ideali anche per chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
Le assunzioni coprono una vasta gamma di settori, dalla sanità agli enti locali, dalla cultura alla difesa, con possibilità di impiego in tutta Italia, comprese numerose iniziative specifiche per la Sicilia.
Concorsi pubblici in Sicilia
Anche la Sicilia offre interessanti opportunità di lavoro statale nel mese di marzo 2026. Tra le selezioni più rilevanti:
- Assistenti di studio odontoiatrico (ASP Trapani): 2 posti a tempo indeterminato, licenza media e qualifica ASO richiesta, domande entro il 20 marzo 2026.
- Autisti (AST Sicilia Spa): 73 posti a tempo indeterminato in tutta la regione, candidature entro il 1 marzo 2026.
- Custodi impianti sportivi (A.S.E. Belpasso, Catania): concorso per operai/custodi, licenza media richiesta, scadenza domande 7 marzo 2026.
Questi concorsi rappresentano un’opportunità concreta per inserirsi nella Pubblica Amministrazione locale, con contratti stabili e possibilità di carriera.
Concorsi pubblici marzo 2026
Oltre alla Sicilia, i concorsi pubblici di marzo 2026 offrono posti in tutta Italia:
- Ministero della Cultura – ALES: assunzioni per responsabili gestione operativa e restauratori a Napoli e Firenze, con scadenze tra il 1 e il 5 marzo 2026.
- Forze Armate e Polizia: oltre 5.000 posti disponibili tra Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza, con scadenze tra il 7 e il 23 marzo 2026.
- Sanità: numerosi concorsi per infermieri e OSS in Lombardia, Lazio, Piemonte e Marche, con scadenze variabili fino al 19 marzo 2026.
- Altri enti pubblici: concorsi per amministrativi, operai e tecnici presso Comuni, Regioni e Agenzie pubbliche, come INPS, Banca d’Italia e Equitalia Giustizia.
Molti bandi prevedono contratti a tempo indeterminato, inquadramento stabile e percorsi di formazione dedicati, offrendo un’occasione concreta per entrare nella Pubblica Amministrazione italiana.
Concorsi pubblici marzo 2026: Come partecipare e scadenze principali
Per partecipare ai concorsi pubblici di marzo 2026 è necessario:
- Verificare requisiti e titolo di studio richiesti per ciascun bando.
- Presentare la domanda entro la scadenza indicata, generalmente tra il 1 e il 27 marzo 2026.
- Allegare eventuale documentazione aggiuntiva, come qualifiche professionali o certificazioni.
Chi desidera lavorare nella PA può consultare i siti ufficiali dei bandi e inviare le candidature online, seguendo le istruzioni di ciascun concorso.