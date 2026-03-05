Il mese di marzo 2026 segna una vera e propria svolta per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Sono oltre 8.000 i posti messi a bando tra Ministeri, Forze Armate e Sanità. Se il tuo obiettivo è un contratto a tempo indeterminato, questo è il momento di monitorare con attenzione il portale inPA.

Di seguito, l’elenco dei principali concorsi pubblici di marzo 2026 suddivisi per settore e i requisiti necessari per candidarsi.

Concorsi pubblici marzo 2026: Forze dell’Ordine

Il comparto sicurezza offre le opportunità numericamente più rilevanti, quasi tutte accessibili con il solo diploma di maturità:

Polizia Penitenziaria: Bando per 3.350 Allievi Agenti . È il concorso più grande del mese. Scadenza: 18 marzo .

Guardia di Finanza: Selezione per 983 Allievi Marescialli (98° corso). Scadenza: 23 marzo .

Arma dei Carabinieri: Concorso per 898 Allievi Marescialli . Scadenza: 19 marzo .

Scuole Militari: 270 posti per l’accesso ai licei di Esercito, Marina e Aeronautica. Scadenza: 27 marzo.

Concorsi pubblici marzo 2026: ministeri ed enti nazionali

Per chi possiede una laurea o competenze specifiche, marzo 2026 propone ruoli di alta specializzazione:

Ministero della Cultura (MiC): Maxi bando per 577 Funzionari (Architetti, Archeologi, Amministrativi). Un’occasione storica per il settore culturale.

INPS: Ricerca di 88 Funzionari Informatici per il potenziamento dei servizi digitali.

Istituzioni UE (EPSO): Concorso per 1.490 Amministratori a Bruxelles e Lussemburgo. Scadenza: 10 marzo.

Concorsi pubblici marzo 2026, sanità: bandi per infermieri e OSS

Il Sistema Sanitario Nazionale prosegue il piano di assunzioni con oltre 1.300 posizioni aperte:

Regione Calabria: 349 posti per infermieri e 176 per OSS.

Lombardia (ASST Lariana): 215 posti per infermieri. Scadenza: 19 marzo .

Umbria (ASL 2): 122 posti per Operatori Socio Sanitari (OSS).

Come partecipare

Per partecipare ai concorsi pubblici marzo 2026, la procedura è standardizzata a livello nazionale. Ecco cosa ti serve:

SPID, CIE o CNS: Indispensabili per accedere al portale del reclutamento. Registrazione su inPA: Tutte le domande devono essere inviate tramite il sito www.inpa.gov.it. Indirizzo PEC: Obbligatorio per ricevere le notifiche ufficiali e le convocazioni alle prove. Quota di Partecipazione: Solitamente di 10 o 15 euro, da pagare tramite sistema PagoPA.

