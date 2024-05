Eventi Catania: weekend tra amici a 4 zampe e degustazioni

Weekend ricco di iniziative culturali e gastronomiche a Catania e provincia all'insegna di animali, arte, musica, moda e buon cibo.

Eventi Catania: Zampe in festa

Domenica 5 maggio, nel parco comunale Paolo Borsellino di Gravina di Catania, dalle 11 alle 18 si svolgerà la manifestazione “Zampe in festa” con il patrocinio della Pro Loco e del Comune. L’evento è gratuito e aperto a tutti gli amanti dei cani che potranno visitare numerosi stand informativi, con la presenza di addestratori qualificati, e svolgere attività ludiche con i propri cani e bambini.

Eventi Catania: Guardami

Durante la serata di venerdì 3 maggio a Catania, sullo sfondo della bellissima scalinata Alessi, avrà luogo la prima tappa del tour “Guardami. La moda in strada”. L’evento prenderà il via alle 20:30 e permetterà ai visitatori di ammirare sculture di ceramica realizzati dalla scuola Nenè e la sfilata di Pina Nannuli, stilista che dà nuova vita agli antichi corredi siciliani.

Sono previste altre sfilate come quella di Fenomeni Lavici e dell’Atelier Lady Grazia ed esibizioni musicali e di danza. La manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare la produzione artiginale del territorio e di far riscoprire ai visitatori la bellezza del patrimonio artistico siciliano. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della scuola dei mestieri ARS che favorisce l’inserimento sociale dei giovani a rischio.

Eventi Catania: Game Over

Domenica 5 maggio il museo civico della città di Belpasso ospiterà “Game Over”. La manifestazione partirà alle ore 12 e consisterà in un viaggio all’insegna del patrimonio culturale ed enogastronomico di Belpasso. Tra le numerose iniziative si potrà partecipare a cooking show, degustazioni gratuite e visite museali. Per informazioni riguardo le prenotazioni, si rimanda alle fonti ufficiali degli organizzatori. Le visite si svolgeranno dalle 12 alle 17. L’evento è patrocinato dall’Assessorato Regionale della Salute e dal Comune di Belpasso.