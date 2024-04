1° maggio, cosa fare in Sicilia: tra musica, sagre e musei

1° maggio è ormai alle porte. Ecco delle idee su cosa fare in Sicilia: tra sagre, picnic ,concerti e musei il divertimento è assicurato.

Il primo giorno del mese di maggio, dunque la Festa del Lavoro, è ormai alle porte e rappresenta un buon pretesto per riunirsi e dedicarsi, almeno per qualche ora, a qualcosa di inconsueto, di originale. Inoltre il primo maggio in Sicilia offre un’ampia gamma di esperienze come sagre, concerti e musei aperti.

1° maggio cosa fare in Sicilia: tra picnic e sagre

Per il primo giorno del mese di maggio ritorna il consueto appuntamento per il WOOD – Bosco in Festa a San Marco d’Alunzio in provincia di Messina. L’evento prevede: musica dal vivo, cibo, relax e tanto divertimento. Si avrà la possibilità di riscoprire il suggestivo Borgo Aluntino e di organizzare picnic con amici e famiglia all’interno dell’area attrezzata. Inoltre sarà presente un’area trekking con quattro sentieri naturalistici e un percorso della salute, dove poter eseguire esercizi ginnici. Spostandoci ad Enna, precisamente a Centuripe, sarà possibile prendere parte all’evento “Musica, natura e tradizione” per trascorrere l’intera giornata all’insegna dell’ottima musica e della buona cucina. La sagra delle olive e del “pane cunzato” darà l’opportunità di riscoprire gli antichi sapori della tradizione, il tutto accompagnata da musica dal vivo.

1° maggio cosa fare in Sicilia: musica e concerti

Il primo maggio offre l’opportunità di prendere parte a moltissimi eventi musicali, primo fra tutti il One Day Music a Catania. Ma non è il solo, infatti ad Acireale in chiusura alla “festa dei fiori”, si terrà in “Concertone”: 12 ore di musica no stop (da mezzogiorno a mezzanotte) con artisti locali e la partecipazione straordinaria di Bandabardò & Cisco. Altrimenti si potrebbe optare per trascorre una serata a Monreale dove dalle ore 20.00 si terranno diversi concerti, tra cui: “Ricominciamo tutto” della Negramaro Tribute band. A seguire lo spettacolo della compagnia acrobatica “SONICS in TOREN”. A chiusura lo spettacolo pirotecnico e Dj Set alle Terrazze dell’ex Hotel Savoia.



1° maggio, cosa fare in Sicilia: gite fuori porta e musei

Durante il 1° maggio sia musei che siti archeologici saranno aperti. Questo offrirà la possibilità di visitare meravigliose città siciliane e nello stesso tempo sfruttare questa giornata per visitare i più bei musei di Sicilia. Tra i più suggestivi il Museo Whitaker di Mozia a Marsala, questo museo si trova sull’isola di Mozia, nelle saline di Marsala, ed ospita una ricca collezione di reperti archeologici sai fenici che punici. Ad essere aperti saranno anche la Valle dei Templi ad Agrigento, il museo archeologico di Siracusa situato nell’antico quartiere di Ortigia, il museo archeologico Regionale di Palermo è uno dei più importanti in Italia per la sua collezione di reperti archeologici che coprono un arco temporale dalla preistoria al Medioevo.