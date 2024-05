Palio d’Ateneo 2024: prima giornata di grande festa per Unict

L'edizione 2024 del Palio d'Ateneo inizia oggi. Anche LiveUnict ha partecipato alla conferenza stampa: di seguito alcune interviste.

8 maggio 2024: si apre ufficialmente oggi l’edizione del 2024 del Palio d’Ateneo, competizione sportiva tra tutti i dipartimenti dell’Università di Catania.

Palio d’Ateneo 2024: la conferenza stampa

Nel corso della mattina, presso il Centro Universitario Sportivo, si è tenuta una conferenza stampa istituzionale dove si sono andate ad illustrare le novità del Palio di quest’anno e come si è proceduto alla collaborazione tra più enti.

Alla conferenza stampa erano presenti la delegata al coordinamento dell’Internazionalizzazione dell’Università di Catania Francesca Longo, la quale ha tenuto a precisare come l’edizione di quest’anno punti di più sulla sostenibilità e sull’inclusione. “Daremo a tutti i ragazzi che partecipano una piccola piantina di Carrubo, un simbolo della nostra terra, ma anche di sotenibilità per limitare l’impatto del palio” ha dichiarato durante la conferenza.

Le parole del vicesindaco

Il vicesindaco Paolo La Greca è intervenuto nel corso della conferenza al posto di Trantino. “Il palio è un grande evento per la primavera della nostra città, un evento che porta avanti la collaborazione tra il Comune e l’Università e non solo; quest’anno hanno collaborato all’evento pure FCE e AMTS“, ha dichiarato. “Un evento che, insieme al Corri Catania, rappresenta un’oppurtunità per la nostra città, per migliorare in tutti gli aspetti Catania, dimostrandoci, anche, come la sostenibilità sia possibile pure qui, in una città che arranca sotto questo punto di vista“.

FantaPalio 2 e Sig. Dusmet

Dopo la conferenza stampa, lo staff giovanile del CUS si è concesso a delle interviste riguardo i temi caldi di quest’edizione del Palio: la comunicazione attraverso le pagine meme, di cui Sig. Dusmet è capostitipe, e il Fantapalio.

“Abbiamo attivato una collaborazione duratura tra la pagina instagram e il CUS, la quale ha portato alla nascita del podcast ‘Che palio mi cunti’, e alla creazione di contenuti anche esclusivi per le pagine social di Unict e CUS – ha detto ai microfoni di LiveUnict PierPaolo Letizia (aka Sig. Dusmet) -. Sono sorpreso dei numeri che abbiamo raggiunto, siamo diventati un hub per tutti, creando anche un ambiente più rilassato e spensierato“.

Stella Di Stefano, ideatrice del Fantapalio, poi, ha spiegato le regole del gioco: “Ognuno deve crearsi una squadra di 10 elementi, che devono essere di più facoltà e su più discipline – ha detto -. Gli elementi vanno ‘acquistati’ tramite dei crediti di gioco, ogni elemento avrà dei bonus e dei malus sia del singolo sia della tifoseria. Nella realtà dei fatti, quando scegli una rappresentativa che non è del tuo dipartimento cominci a fare il tifo anche per loro, dando la possibilità di staccarci da una iper competitività e dando l’oppurtunità di conoscerci meglio. L’idea è nata mentre giocavamo tutti insieme al FantaSanremo l’anno scorso, vedendo quanto gli organizzatori si divertissero a dare bonus e malus“.

Stella Di Stefano ha poi raccontato come le cose siano cambiate rispetto al 2023: “Quest’anno abbiamo creato le leghe, permettendoci anche di ampliare gli iscritti, raddopiandoli. La seconda edizione è anche la prima come gioco ufficiale del Palio. Abbiamo anche investito nell’ampliamento del sito“.

Ai microfoni di LiveUnict è intervenuto infine Alberto Zuffaro, rappresentante al comitato per lo Sport universitario: “Abbiamo notato subito come la maggior parte dei dipartimenti abbiano raddoppiato il numero sia di pubblico che di partecipanti – ha detto -. Ci aspettiamo un grande afflusso di studenti e stiamo lavorando per garantire la sicurezza di tutti. Sperando che la pioggia non intralci la festa del Palio“.

Il palio inizia oggi 8 maggio 2024, e continuerà il 9 maggio presso Le Capannine e il 10 maggio presso il Cus.