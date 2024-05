Corri Catania, al via la XVI edizione: il percorso e gli orari

Manca poco all'edizione 2024 della "Corri Catania". Ecco quale sarà il percorso di quest'anno e il progetto solidale.

È stata presentata ieri la sedicesima edizione della “Corri Catania”, la corsa camminata, lunga 5 km, aperta a tutti, di domenica 12 maggio. Nel corso della conferenza stampa, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore allo Sport Sergio Parisi, è stato illustrato, nel dettaglio, il programma di questa edizione 2024, come il progetto di solidarietà, il percorso, e le iniziative collaterali al Corri Catania Village che verrà allestito in piazza Università da giovedì 9 maggio.

Presenti anche alcuni ospiti sportivi di spicco che, da sempre, sostengono l’evento, come Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, primo catanese che prenderà parte nel pugilato alle Olimpiadi in programma da fine luglio a Parigi, Giusi Malato, figura importante della pallanuoto catanese, Salvo Campanella (lotta) e Raimondo Alecci (tennistavolo).

Il progetto solidale di quest’anno è denominato “Officina del Cuore”, a favore di Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania. I fondi raccolti serviranno a realizzare un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili.

Il percorso

La Corri Catania partirà domenica 12 maggio alle ore 10:00, da piazza Università. Il percorso sarà lungo 5 km e si snoderà per lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.