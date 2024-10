Nottata di pioggia intensa, quella appena trascorsa, nelle zone del Catanese e del Messinese. Non è stato un buon avvio di giornata per gli automobilisti che devono percorrere l’autostrada A18. Subito dopo lo svincolo di Fiumefreddo, è stato chiuso un tratto di strada, a causa dell’allagamento che lo ha reso impraticabile. Chiuso anche il casello dello svincolo e si segnalano diverse auto ferme a causa dell’acqua alta.

Traffico in tilt e scuole chiuse

Inevitabilmente, sulla A18 si segnalano lunghe code, a causa della chiusura del tratto sopracitato. Sul posto, presenti anche gli agenti della polizia stradale.

Nelle zone limitrofe, come Piedimonte Etneo, Giarre, Riposto, Sant’Alfio e Aci Sant’Antonio, in queste ore è stata emessa un’ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado.