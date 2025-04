A seguito del sisma di magnitudo 4.8, avvenuto alle 3:26 di questa notte, il comune di Aci Sant’Antonio, nella provincia di Catania, ha deciso di chiudere gli istituti scolastici per la giornata odierna. Lo ha deciso il primo cittadino del comune etneo, Quintino Rocca.

La chiusura è funzionale per verificare eventuali danni strutturali. Il primo cittadino ha, comunque, già rassicurato i cittadini, comunicando che al momento non sono stati registrati dei danni:

“Da un primo giro sembra che non ci siano danni — ha scritto il sindaco Rocca sul suo profilo Facebook —. In ogni caso ho predisposto ordinanza chiusura scuole per verificare meglio all’interno. Per i ragazzi sarà una vacanza anticipata, per i genitori capisco invece che è disagevole doversi organizzare così su due piedi e mi dispiace. Probabilmente c’è qualche genitore che ancora non ha ancora avuto modo di venirlo a sapere, magari perché non si è neanche accorto del terremoto stanotte, vi prego pertanto di fare un passaparola. Mi prendo io la responsabilità della decisione, che è dettata magari da un eccesso di zelo e prudenza ma anche dal fatto che in centro abbiamo due cantieri in corso proprio nelle scuole con attrezzature e scavi importanti e non voglio prendere alcun rischio. Trattandosi di ordinanza per ricognizione danni, essa riguarda solo le scuole pubbliche, ogni istituto privato è libero di prendere la decisione che ritiene più opportuna in base allo stato delle proprie strutture”.

Il comune di Aci Sant’Antonio sembrerebbe essere stato l’unico a prendere la decisione della chiusura delle scuole nella provincia di Catania.