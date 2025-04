Nella mattinata odierna, sulla tangenziale di Catania, all’altezza di Misterbianco, in direzione Siracusa, si è verificato un tamponamento a catena che ha causato lunghe code e traffico in tilt. Le cause sarebbero da attribuire a un momento di distrazione ma anche all’asfalto viscido per la pioggia. Sul posto, è intervenuta la polizia stradale e il personale dell’Anas per ripulire la strada dai detriti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

Il tamponamento ha fatto formare lunghe file anche sulle strade limitrofe, come la Circonvallazione e la Ss121. Sono diverse le segnalazioni degli utenti sui social network. Il traffico procede a rilento, come segnalato sul gruppo Facebook “Quelli della Tangenziale di Catania”.