Un’ altra mattinata di maltempo, quella odierna, con piogge intense che si sono abbattute sulla provincia di Catania. A causa dell’allerta, alcuni comuni della provincia etnea hanno emesso, in queste ore, un’ ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Tra questi, rientrano i comuni di Giarre, Riposto, Piedimonte Etneo, Sant’Alfio e Aci Sant’Antonio. In quest’ultimo comune, il sindaco ha deciso di chiudere gli istituti scolastici al fine di verificare i danni causati dalle piogge di questi giorni

Il maltempo è in corso già dalla notte appena trascorsa, causando ingenti danni e strade allagate. Allagamenti che hanno coinvolto anche l’autostrada A18, con lo svincolo di Fiumefreddo, in direzione Catania, che è stato chiuso.

Meteo Sicilia: da domani torna il bel tempo

Nella mattinata di oggi, l’intera Isola si presenta con piogge quasi ovunque e cielo coperto per tutto l’arco della giornata. Secondo le previsioni, le percentuali di probabilità di precipitazioni anche nelle ore pomeridiane sono molto alte. Le temperature massime oscillano dai 24 gradi a Catania fino ai 17 di Enna e i venti saranno moderati ovunque.

Da domani, mercoledì 23 ottobre, torna il sole. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutta l’Isola e anche le temperature massime saranno in leggero aumento, fino ad arrivare a 26 gradi, come a Catania, Siracusa, Palermo e Messina. I venti saranno deboli in tutto il territorio regionale.