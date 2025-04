Meteo Sicilia: proclamata per oggi, dalla Protezione Civile, l’allerta gialla e arancione su gran parte della Regione siciliana! Nello specifico è stata dichiarata allerta arancione tra la zona ionica del Catanese e il Messinese. Infatti la Protezione Civile prevede precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore tirrenico centrale e versanti ionici, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui restanti settori settentrionali e orientali”.

Meteo Sicilia, le previsioni per oggi

Nella giornata di oggi, 1 aprile 2205, la pressione resterà debole, favorendo così un clima molto instabile. Si attendo momenti di pioggia e temporali. Pioverà su tutti i capoluoghi siciliani e per tutto l’arco della giornata. Inoltre, si prevedono temperature in calo su tutta la Regione. La primavera del 2025 si fa ancora attendere, e per le belle giornate trascorse all’aperto si deve ancora aspettare un po’. Durante questa giornata di allerta meteo la città con la temperatura più alta sarà proprio la nostra, Catania. Nel capoluogo etneo infatti si prevedono 17 gradi di massima e 11 di minima, a seguire Messina con 14 gradi di massima. La città più fredda e con la minima più bassa sarà Enna, dove durante le ore serali si scenderà a soli 3 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per Catania

La nostra città di Catania durante tutto l’arco della giornata di oggi verrà interessata da un’allerta di livello arancione! Questo comporterà piogge intense e a tratti temporalesche. Vediamo nel dettaglio le previsioni. Pioverà ininterrottamente per tutta la mattina, fino alle ore 14. Già nel primo pomeriggio si preannunceranno precipitazioni di carattere temporalesco, che riprenderanno alle ore 18. In serata e in tarda serata continuerà a piovere con qualche schiarita. La temperatura massima di 17 gradi si registrerà nel primo pomeriggio, per poi scendere a 11 gradi durante le ore notturne

Meteo Sicilia, le previsioni di domani

Mercoledì la pressione aumenterà, portando condizioni più stabili sulla regione. Il tempo resterà asciutto per tutta la giornata, anche se il cielo sarà a tratti nuvoloso su gran parte del territorio. Non si prevedono precipitazioni. Fatta eccezione di Enna dove la giornata verrà caratterizzata da temporali e schiarite.