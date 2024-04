1° maggio, cosa fare a Catania: tra musica, sagre e gite fuori porta

Ancora indecisi su come trascorrere la giornata del 1° maggio? Ecco alcune idee di eventi e attività da fare a Catania.

1° maggio, cosa fare a Catania e provincia: come ogni anno, al momento dell’organizzazione delle attività per i festivi primaverili si ha sempre il dubbio su cosa scegliere. Tuttavia, per quanto riguarda Catania e il territorio etneo, sono diverse le attività da poter svolgere in occasione del 1° maggio. Ecco alcuni suggerimenti che variano per tipologia in modo da fornire spunti a tutti.

1° maggio: eventi Catania

Se c’è un’attività che va per la maggiore soprattutto tra i più giovani, sono sicuramente gli eventi musicali. Infatti, da diversi anni a Catania, il primo giorno di maggio segna quasi l’apertura della stagione estiva, con festival organizzati in spiaggia e simili.

Per esempio, un grande classico per l’inizio del mese di maggio è il One Day Music. Questo festival si svolge tradizionalmente il 1° maggio sulla spiaggia della Playa e coinvolge tantissimi giovani che ballano e cantano festeggiando insieme. Per accedervi è previsto un ticket e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Allo stesso modo, sono tantissimi gli altri eventi di questo tipo organizzati a Catania e provincia. Basta solo scegliere quello al quale si preferisce partecipare a seconda dei propri gusti musicali.

Cosa fare a Catania e provincia: sagre

Un altro elemento immancabile del periodo di maggio non possono che essere le sagre. Infatti, per chi vuole trascorrere una giornata più tranquilla all’insegna del buon cibo locale, si tratta dell’alternativa migliore. Per quanto riguarda la giornata del 1° maggio, sono diverse le sagre e gli eventi enogastronomici previsti nel Catanese.

Tra tutti, proprio il 1° maggio avrà inizio a Maniace la sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi. Infatti, l’edizione 2024 dell’evento si svolgerà a partire dal primo fino al quinto giorno di maggio. Per tutte le informazioni relative al programma, si rimanda ai canali ufficiali del comune di Maniace.

Cosa fare il 1° maggio a Catania: gite

Infine, l’alternativa forse preferita dai più è sicuramente quella della gita fuori porta. Infatti, in occasione dell’arrivo della bella stagione e l’attuale assenza di forte caldo, fa sempre piacere stare all’aria aperta e visitare luoghi nuovi. A tal proposito, il Catanese offre tantissimi borghi dove fare una capatina. Questo vale sia se non ci si vuole allontanare dalla città etnea, sia se si preferisce andare verso i confini della provincia.

A tal proposito, per delle gite fuori porta nelle vicinanze della città di Catania, è possibile visitare i paesi etnei più prossimi alla città. Tra questi Nicolosi, Pedara o ancora Motta Sant’Anastasia, Adrano e Paternò. Tuttavia, le alternative sono diverse anche per chi preferisce fare più strada. Per esempio, Caltagirone e Grammichele, o ancora Mirabella Imbaccari e Randazzo.