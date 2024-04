Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica, mercatini e shopping

Eventi Catania: tutte le attività da poter svolgere nella città etnea e provincia nel corso dell'ultimo fine settimana di aprile.

Eventi Catania: è arrivato l’ultimo weekend di aprile e, dopo il tempo incerto della settimana appena trascorsa è in arrivo un fine settimana di sole. Ma quali sono gli eventi e le attività previste nel corso del weekend in arrivo? Ecco tutti gli eventi Catania e provincia previsti per quest’ultimo fine settimana del mese di aprile 2024.

Eventi Catania: villaggio Telethon

Uno dei primi eventi previsti per il weekend a Catania è quello del villaggio Telethon, che ricorre ogni anno proprio in questo periodo nella città etnea. Infatti, il villaggio sarà aperto dal 25 al 28 aprile 2024 in piazza Università a Catania, con l’impegno verso la ricerca e la solidarietà.

Nello specifico, saranno presenti stand commerciali e aree di street food e di giochi. Inoltre, previsti anche stand per screening sanitari gratuiti e tanta musica con tribute band e artisti che si esibiranno. Inoltre, il 28 aprile è previsa anche la marcia “Camminiamo per la Vita” a favore della ricerca sulle malattie genetiche.

Festa dei fiori

Anche nel resto della provincia saranno diversi gli eventi attivi: infatti, ad Acireale si svolgerà la tradizionale Festa dei fiori. L’evento, inaugurato ieri, 25 aprile 2024, con il concerto di Max Gazzè, vedrà altre attività previste per tutto il weekend.

In particolare, ci saranno sfilate per le vie del centro storico di Acireale con carri infiorati. Infine, oggi è prevista anche l’inaugurazione di mostre e mercatini dell’artigianato di fiori e piante e tanti altri eventi in piazza.

Eventi Catania: tra mercatini e shopping

Ma in questo weekend ci sarà spazio anche per tanti altri eventi. Infatti, a Belpasso è previsto un mercatino dell’usato in versione dedicata alle famiglie. L’evento si svolgerà domenica 28 aprile dalle 10 alle 16 al Parco Urbano di Belpasso e mirerà alla vendita di articoli usati per un’economia più sostenibile.

Sempre domenica è previsto anche l’appuntamento con ‘A Fera Bio, vale a dire il mercatino bio di Catania. L’appuntamento è la mattina al Parco Madre Teresa di Calcutta di Catania con tanto cibo salutare, musica e attività per tutte le età.

Infine, fino a domani sarà possibile approfittare del pop-up store di Shein alle Ciminiere di Catania. L’evento si chiama Flower Ville e sta attirando moltissimi partecipanti amanti dello shopping e del noto sito di e-commerce.