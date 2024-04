Meteo Sicilia, sole e temperature in aumento: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: previsto sole e temperature in aumento per l'ultimo weekend di aprile nell'intera isola siciliana.

Meteo Sicilia: la primavera torna a farsi sentire nell’Isola. Dopo alcuni giorni di tempo incerto e piogge in alcune parti della Sicilia, il prossimo weekend promette bene per tutti coloro i quali vogliono approfittare del bel tempo. Infatti, in tutta la Sicilia sarà previsto un graduale aumento delle temperature e sole. Ecco le previsioni meteo Sicilia del weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 26 e sabato 27 aprile

Come anticipato, le previsioni per il weekend in Sicilia sono incoraggianti per coloro i quali speravano di approfittare del bel tempo per delle gite fuori porta. Sono quindi ottime notizie per tutti coloro i quali hanno scelto il ponte del 25 aprile per visitare l’Isola. Infatti, già oggi il tempo sarà migliore rispetto ai giorni precedenti e si potrà assistere ad un lieve aumento delle temperature in tutta l’Isola.

In particolare, il cielo sarà prevalentemente soleggiato ovunque in Sicilia, con nubi sparse. Allo stesso tempo, le temperature massime si alterneranno tra i 17 e i 22 gradi nelle varie città dell’Isola. Le città più calde saranno Siracusa e Ragusa, rispettivamente con una massima di 22 e 20 gradi.

Per quanto riguarda la giornata di domani, 27 aprile 2024, il cielo sarà sereno ovunque in Sicilia e le temperature massime raggiungeranno anche i 24 gradi ad Agrigento. Tuttavia, è previsto che si alzi il vento in alcune città costiere, come Palermo e Ragusa.

Meteo Sicilia: domenica 28 e lunedì 29 aprile

Anche la giornata di domenica 28 aprile sarà caratterizzata da sole su tutta la Sicilia, con temperature sopra i 20 gradi in tutta l’Isola. Ad Agrigento si toccheranno i 27 gradi di massima e anche a Caltanissetta si arriverà ai 24 gradi. Tuttavia, il vento dovrebbe restare molto forte a Ragusa, Siracusa, Enna e Agrigento.

L’inizio della settimana confermerà la tendenza del bel tempo anche per la giornata di lunedì. Le condizioni meteo saranno più o meno le stesse in tutta l’Isola con temperature notevolmente superiori ai 20 gradi e venti forti in diverse aree della Sicilia.

Meteo Catania: le previsioni

Anche per quanto riguarda la città di Catania si possono confermare le previsioni annunciate per il resto della Sicilia nel weekend. Infatti, il cielo sarà sereno e assolato durante tutto il fine settimana, con temperature intorno ai 20 gradi. Infine, i venti saranno moderati per tutta la durata del weekend anche nel Catanese.