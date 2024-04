Meteo Sicilia, 1° maggio tra sole e pioggia: tempo instabile nell’Isola

Meteo Sicilia, 1° maggio di tempo instabile nell'Isola: previsto sole su alcune città e piogge sparse altrove.

Meteo Sicilia, 1° maggio: mancano ancora diversi giorni al 1° maggio, ma per chi è alla ricerca di informazioni sulle condizioni metereologiche, è tempo di guardare le previsioni. Infatti, chi vuole organizzare una giornata che sia una gita fuori porta o preveda delle attività all’aperto, è importante pensare per tempo alle previsioni. Ecco quale tempo è previsto in occasione del 1° maggio in Sicilia.

Meteo Sicilia: lunedì 29 e martedì 30 aprile

In realtà, a partire dall’inizio della settimana, le condizioni meteo saranno ottimali in Sicilia. Infatti, è previsto sole su tutta l’Isola, con temperature in graduale aumento già dal weekend. In particolare, la città di Agrigento raggiungerà i 27 gradi di massima lunedì 29 aprile, mentre nel resto della Sicilia le temperature massime saranno ovunque sopra i 22 gradi.

La stessa tendenza sarà riscontrabile martedì 30 aprile, sebbene alcune aree della Sicilia inizieranno a far presagire l’arrivo di piogge sparse. Questo sarà il caso di Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, anche se non si fa riferimento a forti piogge. Rimarranno invece stabili le temperature, con valori superiori ai 22 gradi.

Meteo Sicilia: 1° maggio

Per quanto riguarda la giornata del 1° maggio, come anticipato, è al momento previsto l’arrivo di piogge sparse in diverse parti della Sicilia. A tal proposito, è possibile che le previsioni tendano a variare nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi della giornata di mercoledì.

In particolare, si segnala la possibilità di piogge sparse per tutte le province siciliane, a eccezione di Trapani ed Enna. Previsto anche un lieve calo delle temperature, con alternanza di sole, piogge e schiarite.

Meteo Catania: 1° maggio

In merito alla città di Catania, nello specifico, per la giornata del 1° maggio sono al momento previste condizioni metereologiche incerte ma non del tutto sgradevoli. Infatti, la giornata prevederà un alternanza di sole, a tratti coperto da nuvole con piogge e schiarite a partire dall’ora di pranzo e entro il primo pomeriggio. In merito alle temperature, nel Catanese oscilleranno tra i 14 e i 23 gradi di massima, in linea con il resto dell’Isola.