Ricchi e Poveri in concerto, tappa anche in Sicilia: dove e quando

I Ricchi e Poveri tornano in Sicilia con una nuova data del loro Summer Tour: ecco dove e quando si svolgerà l'evento.

Ancora un nuovo evento di grande musica per l’estate siciliana: infatti, anche i Ricchi e Poveri faranno tappa nell’Isola per un loro concerto. Il noto gruppo che ha fatto la storia della musica italiana pop ha tra i suoi fan non solo le generazioni più adulte ma anche i più giovani. Infatti, soprattutto dopo l’ultima partecipazione a Sanremo, i Ricchi e Poveri sono entrati nelle grazie di millenials e appartenenti alla Gen Z.

Il concerto in Sicilia dei Ricchi e Poveri è al momento l’unica tappa che il gruppo farà nell’Isola. L’evento si svolgerà nel corso dell’estate a Palermo e sarà ospitato dal Teatro di Verdura. La data è prevista per il 23 luglio 2024 alle ore 21:00 e rientra nel Summer Tour del noto gruppo musicale.

Per coloro i quali sono interessati a partecipare, i biglietti sono già in vendita sui canali di vendita online più noti, come Ticketone, e dai rivenditori autorizzati.