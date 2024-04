Francesco Gabbani annuncia nuova data in Sicilia: dove e quando si esibirà

Il famoso artista terrà alcuni concerti nell'Isola, in selezionate location scelte dal punto di vista di interesse storico e artistico.

Francesco Gabbani annuncia le sue tappe in Sicilia. In attesa del tour nei palazzetti che avrà inizio il 19 dicembre 2024 dal Forum di Milano, Francesco Gabbani terrà, quest’estate, alcuni concerti nelle Isole, in suggestive location scelte dal punto di vista di interesse storico, artistico e culturale.

Ogni concerto sarà un’occasione unica per valorizzare il luogo che lo ospiterà e per riscoprire dei gioielli d’arte ed architettura che faranno da sfondo agli eventi.

L’artista ha recentemente annunciato una nuova data del suo tour a Milazzo: il 24 agosto si esibirà infatti al Teatro al Castello. Gli altri appuntamenti nell’ Isola saranno il 2 maggio a Monreale (PA) in piazza Guglielmo II, l’11 maggio a Melilli (SR) in piazza San Sebastiano.

Insieme alla sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiera), Giacomo Spagnoli (basso), Marco Baruffetti (chitarra) e Leonardo Caleo (chitarra), Gabbani presenterà uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica: dai suoi primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato, divertito e fatto ballare grandi e piccoli.

Sarà anche l’occasione per ascoltare probabilmente qualcosa di nuovo perché il cantante pubblicherà, a breve, il primo tassello del suo nuovo progetto discografico.