Geolier in concerto: previsti quattro eventi per l’estate, uno in Sicilia

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, l'emergente rapper napoletano Geolier fa tappa in Sicilia per il suo nuovo tour.

Il rapper campano Emanuele Palumbo, in arte ““, dopo essere arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024 con il singolo “I p’ me, tu p’ te” , annuncia quattro grandi eventi live, tra cui uno in Sicilia.