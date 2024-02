Ermal Meta in concerto in Sicilia: le date

Ermal Meta torna in concerto in Sicilia: previste due date in estate. Di seguito i dettagli, anche su dove acquistare i biglietti.

Ermal Meta ha annunciato un nuovo tour che lo porterà, nel corso della prossima estate, sui palchi più importanti della penisola italiana. L’artista italo-albanese si esibirà anche in Sicilia: nello specifico, il 24 agosto sarà all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (Catania), ospite del festival Sotto il Vulcano Fest 2024 (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa dal Comune di Zafferana.

Successivamente, esattamente il 25 agosto l’appuntamento live sarà a Palermo, al Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo e in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Palermo.

I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono disponibili nei circuiti e punti vendita abituali.