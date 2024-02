Mahmood in concerto in Sicilia: dove e quando

Annunciate le nuove date estive dei concerti in Sicilia di Mahmood: l'artista porterà in tour il suo nuovo album “Nei letti degli altri”.

Mahmood annuncia le nuove tappe del suo Summer Tour 2024. In Sicilia ci saranno due date:

Il 20 agosto appuntamento a Catania alla Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”;

appuntamento alla Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”; 21 agosto, l’artista sarà invece ospite a Palermo del “Dream Pop Fest Palermo” con il concerto che si terrà al Teatro di Verdura.

Sono già disponibili i biglietti per tutte le date del tour su “TicketOne”.

Mahmood sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Tuta Gold”, e porterà in tour il suo nuovo album “Nei Letti degli altri” in uscita il 16 febbraio 2024.