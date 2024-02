Catania, Emma Marrone in concerto: quando e dove

Catania, Emma Marrone in concerto: ecco quando e dove la cantante sarà presente con il suo nuovo tour "Emma 2024".

La cantante leccese annuncia il suo nuovo tour “Emma 2024“. In attesa di vederla al festival di Sanremo, dove parteciperà per la quarta volta, è stata svelata la data siciliana del suo tour.

Emma sarà tra i protagonisti del Sotto il Vulcano Fest 2024 e sarà presente il 10 agosto a Villa Bellini. Sono già disponibili i biglietti su “Ciaotickets”, in prevendita dal 2 febbraio.

L’artista, come già accennato, sarà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Apnea”. Il brano è in uscita in versione digitale il 7 febbraio, prima che Emma inizi a girare l’Italia con i nuovi appuntamenti tra festival e rassegne estive.