Colapesce e Dimartino arrivano in Sicilia col tour “Lux Eterna Beach”: dove e quando

Una delle tappe del tour estivo di Colapesce e Dimartino, duo siculo che si esibirà in una location davvero speciale.

Colapesce e Dimartino, forti del loro ultimo album “Lux Eterna Beach” rilasciato il 3 novembre 2023, saranno gli ospiti della nuova edizione della rassegna musicale “Le Scale della Musica – Noto Estate 2024“.

Il duo siciliano porterà infatti i suoni della propria opera facendo tappa, sabato 10 agosto 2024, proprio nel comune di Noto ed in una location davvero speciale per tutti i cittadini: come da titolo della rassegna, i due cantautori si esibiranno infatti proprio sulla scalinata della Cattedrale di San Nicolò, a partire dalle ore 21:00.

I fan potranno acquistare i biglietti online a partire dalle ore 15:00 del 24 gennaio e, nei punti vendita, dalle ore 15:00 del 29 gennaio.

Lo spettacolo è organizzato da Puntoeacapo, con direzione artista di Nuccio La Ferlita, ed il tour è distribuito da Vivo Concerti.