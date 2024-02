TikTok potrebbe dire addio alle canzoni di Taylor Swift e altri: cosa sta succedendo

Universal Music potrebbe ritirare le canzoni di cui detiene i diritti da TikTok: ecco spiegata in breve la situazione.

L’accordo tra Universal Music, grande azienda discografica, e TikTok scade oggi, 31 gennaio e, a quanto pare, non sarà rinnovato. L’azienda ritirerà dunque le canzoni di cui detiene i diritti da TikTok, tra cui quelle dei più famosi autori a livello mondiale come Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish, Harry Styles, Bad Bunny e molti altri.

L’accordo tra le due aziende era stato stipulato nel 2021 per permettere agli utenti di utilizzare le canzoni di Universal nei video caricati su TikTok, in cambio di un compenso monetario. Adesso, secondo quanto riportato da un comunicato di Universal, TikTok non avrebbe offerto condizioni soddisfacenti per il rinnovo del contratto. La piattaforma di video sharing ritiene invece che Universal stia utilizzando una “narrazione falsa“, non dando priorità agli interessi dei musicisti. TikTok, in ogni caso, ha firmato accordi con altre importanti case discografiche. Si attendono novità sul caso.