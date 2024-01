Bonus Università 2024: cos’è e quali sono i requisiti

Bonus Università 2024: ecco in cosa consiste e quali sono i requisiti necessari per poter richiedere questo importante aiuto.

Bonus Università 2024: importanti novità per gli studenti universitari che potranno usufruire di questa agevolazione che consiste nell’esonero totale o parziale del pagamento del contributo annuo per gli studenti universitari. Ecco come richiedere l’aiuto, chiamato anche “no tax area università” e quali sono i requisiti necessari.

Bonus Università 2024: i requisiti

Il bonus è destinato agli studenti che decidono di iscriversi ad un corso di laurea triennale o magistrale e appartengono ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 30mila euro. Gli atenei, inoltre, possono avere la facoltà di decidere se rilasciare l’agevolazione anche per merito.

Per avere informazioni al riguardo, si consiglia di fare riferimento alla segreteria del proprio ateneo.

Bonus Università 2024: come funziona

A seconda dell’ISEE del nucleo familiare a cui si appartiene, l’esonero dal contributo può essere totale o parziale. Ecco quali sono le condizioni:

100% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 22.000 euro annui ;

sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ; 80% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 22.000 e i 24.000 euro ;

sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ; 50% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 24.000 e i 26.000 euro ;

sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ; 25% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 26.000 e i 28.000 euro ;

sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ; 10% di sconto sul pagamento del contributo di iscrizione all’Università per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra i 28.000 e i 30.000 euro.

Bonus Università 2024: come richiederlo

Il bonus va richiesto presso la segreteria dell’Università a cui si è iscritti o ci si vuole iscrivere. La procedura potrebbe differire in base all’Ente per il diritto allo studio. Sarà, sicuramente, necessario presentare un ISEE in corso di validità e copia della carta d’identità e del codice fiscale.

Bisogna, inoltre, fare attenzione a quando è fissata la data di scadenza per richiedere l’agevolazione.