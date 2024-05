Infiorata di Noto 2024: date e programa completo

Infiorata di Noto 2024: al via la 45ª edizione di uno degli eventi più attesi in Sicilia. Di seguito gli appuntamenti da non perdere.

Infiorata di Noto 2024: la 45ª edizione dell’evento ha finalmente inizio. In città ci saranno numerosi appuntamenti artistici, anche per onorare il grande compositore Giacomo Puccini nel suo Centenario.

La celebrazione della primavera è in realtà già iniziata il 4 maggio; ma ecco nello specifico il programma.

Il programma

Venerdì 10 maggio

La decima edizione de “I Giorni del Sorriso”, curata dall’Associazione “I Delfini di Lucia”, rallegrerà Noto con una giornata piena di attività presso il Palchetto della Musica. Nello stesso momento, “DOMINICI’s – Le Fontane Danzanti”, in piazza XVI Maggio con spettacoli di danza e musica.

Sabato 11 maggio

L’Associazione Giovanile Musicale presenta il concerto “Viaje por America Latina” nella Loggia del Mercato, mentre l’Associazione Festival della Musica porta “ZERO ASSOLUTO” in concerto in piazza Municipio.

Domenica 12 maggio

La serata musicale continua con il gruppo “New Neaton” che si esibirà presso il Palchetto della Musica.

Martedì 14 maggio

La Fanfara dell’Aeronautica Militare Comando Scuole si esibirà presso il Teatro Tina Di Lorenzo.

Mercoledì 15 maggio

Il concerto “PETALI DI NOTE”, a cura dell’Associazione Corale “P. Altieri” di Noto e del Coro Scolastico Giovanile “GIOIRCANTANDO”, si terrà presso il Convitto delle Arti. Nel frattempo, l’arte floreale si unisce alla musica con il disegno sul selciato in via Nicolaci e il taglio dei fiori presso l’ex Scuola Littara via Cavour.

Giovedì 16 maggio

Le donne rendono omaggio a Puccini con uno spettacolo unico di moda, musica, poesia e danza in piazza Municipio, a cura di “Agorà stupor mundi – Vita sociale e solidale”.

Venerdì 17 maggio

Alle ore 21:00, la serata musicale a cura dei Magic Sound con la partecipazione straordinaria di SISSI di “Amici”. Durante questa giornata sarà allestita poi l’Infiorata, visitabile dalle 9:00 di giorno 18, fino al 21 maggio.

I biglietti

Per poter vedere l’Infiorata, è necessario pagare un biglietto di 3,50 euro. Per le scolaresche di ogni ordine e grado, il costo sarà ridotto, dunque di 2,50 euro.