Eventi Catania, tra sport e teatro: cosa fare nel weekend

Eventi Catania: ecco qualche consiglio sulle attività da svolgere nel capoluogo etneo questo weekend, tra eventi sportivi per i più avventurosi e rappresentazioni teatrali gratuite per gli amanti della cultura!

Corri Catania

Questo weekend, gli amanti dello sport e dell’attività fisica avranno l’opportunità di partecipare ed assistere al Corri Catania, evento tanto atteso che si terrà al centro della città, con partenza piazza Università.

Sabato 11 maggio dalle 10:00 in poi ci sarà l’apertura del Corri Catania Village, con esibizioni di canto, danza e ballo, merenda alle ore 17:00 ed eventi fino alle 20:30.

Al Corri Catania Village sarà possibile assistere o partecipare alle tante iniziative che animeranno il villaggio: dalle attività sportive a quelle ludico-ricreative; dallo spettacolo dedicato ai più piccoli alle esibizioni di giovani talenti, dalla musica all’arte e tanto altro.

Domenica 12 maggio invece alle 10:00 ci sarà la partenza e alle 11:30 la festa finale, un’occasione unica quindi per riunirsi con la comunità locale, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenere la salute e il benessere di tutti.

Etna Nord Bike Race

Domenica 12 maggio, Linguaglossa e Piazza San Rocco ospiteranno i Bikers provenienti da tutta la Sicilia, arrivati per sfidarsi con il vulcano più alto d’Europa. Le previsioni meteo sembrano essere ottimali e permetteranno di godersi una giornata unica ed indimenticabile.

I Bikers partiranno da Linguaglossa e arriveranno a piazza San Rocco. Questa è la terza edizione della manifestazione sportiva nata nel 2022 per valorizzare e mettere in risalto il territorio del versante Nord dell’Etna. Vi segnaliamo la presenza di vari Top Rider siciliani come Vincenzo Saitta e Pier Paolo Ficara della Rolling Bike! Lo stesso percorso dei concorrenti sarà inoltre aperto alle E-bike, per la pedalata non competitiva.

Eventi Catania, il festival dedicato a Goliarda Sapienza

Il 10 e l’11 maggio ci sarà il festival dedicato a Goliarda Sapienza, in occasione del centenario della sua nascita.

Venerdì alle 19:00 la compagnia teatrale Nouvelle Plague presenterà il debutto dello spettacolo teatrale “AMARA SAPIENZA” in occasione del centesimo compleanno dell’autrice catanese. Lo spettacolo è dedicato alla vita e all’opera dell’autrice ed è stato inaugurato nel quartiere San Berillo, luogo dove Sapienza è nata e cresciuta. L’evento è stato organizzato all’interno del festival SAPIEN24, promosso da Trame di Quartiere, in collaborazione con il Cinema King.

Sabato 11 invece alle 17:00 ci sarà la proiezione del film “Lettera aperta ad un giornale della sera”, di Francesco Maselli al Cinema King. Per poi proseguire alle 18:30 con l’incontro dibattito “Il nostro segreto” dedicato alla scrittrice, dove saranno presenti Cono Cinquemani, Cinzia Emmi e Flavia Monfrini.