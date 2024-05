Torna Pint of Science, il festival che unisce birra e scienza: dove e quando

Pint of Science: ritorna il festival della scienza con 9 conferenze suddivise in 3 serate. Tutte le informazioni riguardo i temi trattati.

Ritorna a Catania il festival Pint of Science: tre conferenze a sera per tre giorni, rispettivamente in tre pub di Catania, per un totale di nove serate. L’evento ha debuttato nella città etnea già ieri sera con le prime tre conferenze riguardo l’ascesa dei robot, la formazione dei buchi neri e l’importanza dell’acqua nel mondo di oggi.

Questa sera, 14 maggio, il programma prevede:

una conferenza intitolata “ Invasioni aliene: cosa sono nel mondo geologico ” tenuta da Francesco Tiralongo, ricercatore Ittiologo presso il Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Catania. L’incontro verterà sulle specie aliene che invadono gli ecosistemi marini e quali impatti possono avere sulla loro biodiversità;

” tenuta da Francesco Tiralongo, ricercatore Ittiologo presso il Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Catania. L’incontro verterà sulle specie aliene che invadono gli ecosistemi marini e quali impatti possono avere sulla loro biodiversità; una conferenza intitolata “ La conquista dello spazio ” tenuta dal professore Giuseppe Cutispoto, Rrimo Ricercatore presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania dell’INAF. L’incontro tratterà della storia dell’esplorazione spaziale partendo dal viaggio di Gagarin fino alle missioni future;

” tenuta dal professore Giuseppe Cutispoto, Rrimo Ricercatore presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania dell’INAF. L’incontro tratterà della storia dell’esplorazione spaziale partendo dal viaggio di Gagarin fino alle missioni future; una conferenza intitolata “Crittografia e sicurezza: da Enigma all’era quantistica” e tenuta da Giuliano Chiriacò, ricercatore al Dipartimento di Fisica e Astronomia di Catania. Chiriacò esporrà la storia della crittografia e della sua evoluzione fino all’attuale era quantistica.

Domani sera, invece, gli argomenti saranno:

“ Il ruolo ecologico dei “seamount” in Mediterraneo “: una conferenza tenuta da Pierpaolo Consoli, ricercatore presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli sede di Messina;

“ La crociera dei neutrini: dall’Universo al fondo del mare “: Anna Sinopoulou, post-doc all’INFN, parlerà della rete per lo studio dei neutrini KM3NeT, in costruzione a pochi dall’isola di Capo Passero;

“Nanosensori bidimensionali a base di grafene“: il professore Felice Torrisi, che insegna al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, terrà una conferenza riguardo l’uso del grafene nella sensoristica.

Tutte le conferenze inizieranno alle 21:00. Per informazioni sul luogo in cui si terranno consultare il sito online di Pint of Science, cercando gli eventi a Catania.