Casting Rai, selezioni 2024: come presentare la domanda

Aperti i casting per i nuovi programmi RAI. Di seguito i provini ancora aperti, come candidarsi e i programmi TV a cui poter partecipare.

La RAI – Radiotelevisione italiana SpA, è attualmente alla ricerca di nuove figure per alcuni dei loro programmi TV. Una grandissima opportunità, fornita dalla più grande azienda di comunicazione in Europa, per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito televisivo o dello spettacolo, in veste di attori e conduttori. Ad esaudire il desiderio di lavorare con la Rai saranno anche tutti coloro che desiderano partecipare come concorrenti nei vari programmi sia a premi che non.

Sono sempre numerose le richieste per partecipare ai format più seguiti come i game show: L’eredità, Reazione a Catena o Quelli che il calcio. Inoltre si potrà richiedere di comparire in fiction e serie Rv come ad esempio: Un posto al Sole, ambientata a Napoli, o Don Matteo, con Terence Hill. La ricerca è rivolta anche a chi è senza esperienza.

Casting Rai: come candidarsi

Chiunque vorrà candidarsi per lavorare in RAI o per prendere parte ai provini televisivi, potranno candidarsi online direttamente sul sito RAI Casting. Nella home page vengono giornalmente pubblicate le selezioni aperte. Cliccando sulla trasmissione interessata, e previo accesso al portale Rai, si aprirà un forms attraverso il quale poter dichiarare il proprio interesse a partecipare . Attualmente, ci sono due selezioni aperte per partecipare a vari programmi televisivi trasmessi dalle reti Rai. Di seguito le posizioni.

Casting Rai: Reazione a catena

Sono ancora aperti i casting per “Reazioni a catena”, noto programma televisivo di quiz a squadre dove i concorrenti devono dimostrare la propria conoscenza risolvendo enigmi e indovinando le parole nascoste in una catena di associazioni di parole. Il programma è caratterizzato da una serie di prove che mettono alla prova l’intelligenza, la rapidità di pensiero e la capacità strategica dei partecipanti. La partecipazione al gioco è riservata solo a persone maggiorenni.

Casting Rai: Bella Ma’

Aperti anche i casting per poter partecipare al programma TV “Bella Ma’ “. Programma in cui per la prima volta si mettono a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network. La Rai sta cercando 20 concorrenti tra gli Z (18-25 anni) e i boomer (55-90 anni), e 30 opinionisti, sempre divisi tra giovani e adulti.