Concorso Docenti PNRR 2: è uno degli eventi più attesi nel panorama scolastico italiano, previsto tra ottobre e novembre 2024. Con circa 20.000 posti disponibili, di cui 5.785 dedicati al sostegno, il concorso rappresenta una fondamentale opportunità per chi aspira a diventare insegnante. Il Ministro dell’Istruzione, Valditara, ha confermato le tempistiche e la distribuzione dei posti, delineando un percorso chiaro per il reclutamento di nuovi docenti.

Tempistiche e obiettivi del concorso

Questo concorso fa parte di una strategia più ampia che mira a raggiungere l’obiettivo di 70.000 nuovi insegnanti entro il 2026. Il Concorso Docenti PNRR 2 è il secondo della fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2024, e avrà un ruolo cruciale nelle assunzioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La partecipazione è aperta a tutti i candidati che soddisfano i requisiti richiesti.

Distribuzione dei posti e categorie

Il concorso metterà a bando un totale di 19.032 posti, suddivisi in 13.247 posti comuni e 5.785 per il sostegno. È prevista una riserva del 30% dei posti per chi ha almeno tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi dieci anni. La partecipazione sarà aperta ai docenti della scuola secondaria e potrà estendersi anche a infanzia e primaria.

Requisiti di accesso per il concorso docenti PNRR 2

Per accedere al Concorso Docenti PNRR 2, i candidati devono possedere specifici requisiti di titoli e servizio. I posti comuni richiedono una laurea coerente con la classe di concorso, integrata da abilitazione e crediti specifici. I posti per il sostegno richiedono un titolo di specializzazione secondo il DM 249/2010. Anche i docenti di infanzia e primaria possono partecipare se in possesso di abilitazione in Scienze della Formazione Primaria o di un diploma magistrale abilitante.

Fasi delle prove e valutazione

Il concorso non prevede una preselezione. La prova scritta consisterà in 50 quesiti a risposta multipla, seguita da una prova orale di 45 minuti per valutare le competenze didattiche e linguistiche. Alcune classi di concorso richiederanno anche una prova pratica. Il punteggio minimo per superare è di 70/100, e solo i candidati con i punteggi più alti accederanno alla fase successiva.

Graduatorie e assunzioni concorso docenti PNRR 2

Al termine del concorso, le graduatorie saranno pubblicate a livello regionale per ogni classe di concorso. I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato o determinato, a seconda della loro abilitazione. La graduatoria avrà validità annuale e rimarrà efficace fino alla pubblicazione della graduatoria successiva, garantendo così opportunità continue per i nuovi insegnanti.