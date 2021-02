News scuola, boom di supplenze: se ne prevedono 220 mila

News scuola: il prossimo anno scolastico sarà segnato dall'aumento della precarietà dei docenti, le supplenze raggiungeranno quota 220 mila.

Con il cambio di governo, il nuovo Ministro dell’Istruzione si imbatterà in un aumento dei precari nel mondo della scuola. I dati arrivano da un’analisi di Cisl Scuola che allarmano la poca stabilità dei docenti. Se quest’anno, infatti, i posti assegnati tramite supplenza sono stati 200 mila, il prossimo anno questo numero è destinato ad aumentare. Si prevedono, dunque, per l’anno scolastico 2021/2022 ben 220 mila supplenze.

I sindacati hanno fatto i conti in questo modo. I posti rimasti vuoti nel 2020 sono stati 64 mila e i pensionamenti si aggirano intorno ai 35 mila. Dalla somma bisogna sottrarre il numero dei vincitori del concorso straordinario che verranno assunti a febbraio (29 mila circa). In più bisogna considerare i posti su comuni (70 mila) e i posti previsti in deroga per il sostegno (80 mila). Entro quest’anno verranno svolti i rimanenti concorsi ordinari per l’insegnamento nelle infanzie, primarie e secondarie, ma i vincitori non vedranno una cattedra non prima del 2022, dato che tutto l’iter concorsuale non è ancora giunto a buon punto.