UNICT – Studenti si mobilitano a favore della Palestina: indetto sciopero delle lezioni

Gli studenti del Dipartimento di Scienze umanistiche si riuniscono per chiedere maggiore solidarietà nei confronti della Palestina.

Le ondate di mobilitazioni studentesche, che da qualche mese a questa parte si stanno diffondendo in tutta Italia, per manifestare la propria solidarietà nei confronti del popolo palestinese, arrivano anche a Catania. Sono in tantissimi, ormai, gli studenti e le studentesse che chiedono di chiudere le collaborazioni tra atenei italiani e israeliani per manifestare il proprio dissenso rispetto alle politiche adottate da Israele.

Già da due giorni, gli studenti del Monastero dei Benedettini hanno attraversato il proprio dipartimento e promuovendo attività di solidarietà nei confronti della Palestina, anche discutendo con gli stessi professori l’organizzazione della protesta.

Mentre, nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, in occasione dell’anniversario della Nakba, l’esodo palestinese del 1948, è stato indetto uno sciopero delle lezioni a partire dalle ore 9:00.