Bonus Caro Mutui: pagamenti in arrivo per i siciliani

Iniziativa tutta siciliana quella del bonus per il caro mutui: i fondi destinati a ben 31 famiglie stanno per arrivare.

Sono ben 50 milioni i fondi stanziati dalla Sicilia lo scorso autunno per far fronte al rialzo del tasso degli interessi sui mutui, a beneficiarne saranno circa 31 mila famiglie dell’Isola. L’assessore all’Economia Marco Falcone annuncia anche la probabilità che tutte le richieste vengano accolte dato lo scorrimento che ha seguito un’attenta analisi delle domande pervenute.

Quando arriverà il bonus? A partire da maggio saranno versate le prime somme sul controcorrente delle famiglie. La liquidazione sarà divisa in quattro quote e potrà pertanto giungere sino ai 3mila euro per beneficiario. Oggi uscirà la graduatoria definitiva degli aventi diritto, pubblicata dell’Iris.