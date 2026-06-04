Notte di tensione nel cuore di Catania. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4:00, a seguito di una segnalazione riguardante una violenta rissa avvenuta all’incrocio tra via Belfiore e via Barcellona.

Il ritrovamento

Secondo le prime informazioni, nel corso della lite sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno perlustrato l’area, rinvenendo un bossolo di grosso calibro a terra.

Nessun ferito

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto e la dinamica concitata, al momento non si registrano feriti. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e risalire alle persone coinvolte