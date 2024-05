Bonus Donne 2024: cos’è e a chi spetta l’incentivo

Bonus Donne 2024: un nuovo provvedimento alle porte, questa volta rivolto proprio alle donne senza una retribuzione regolare.

Bonus Donne 2024: arriverà entro la fine di quest’anno lo sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne. Il finanziamento rientra nel programma del Decreto primo Maggio 2024 che spiega le misure introdotte dal governo per il mondo del lavoro, tra cui il Super bonus lavoro 2024.

Insieme al bonus contributivo per la parità di genere, alle agevolazioni per le assunzioni delle mamme questo provvedimento nello specifico rientra negli aiuti dedicate alle aziende per favorire l’assunzione di donne, purtroppo ancora insensatamente ostacolata.

Bonus Donne 2024: cos’è

Il bonus è un finanziamento finalizzato a incentivare l’assunzione di donne che partono da una condizione svantaggiosa. Come? Attraverso l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 lavoratrici a tempo indeterminato.

Con un massimo di 666 Euro al mese per 24 mesi. I vantaggi del bonus non sono cumulabili con altri esoneri delle aliquote di finanziamento. Esso è però compatibile con il Superbonus lavoro 2024 o il bonus per le nuove assunzioni sempre di quest’anno.

Bonus donne 2024: a chi spetta

Il bonus è rivolto a donne di qualsiasi età e residenti in Italia che negli ultimi due anni non hanno avuto un lavoro regolarmente retribuito. Alle stesse condizioni spetta anche a tutte coloro le quali invece sono rimaste senza occupazione anche da soli 6 mesi nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Il bonus non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato. Come già anticipato è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Bonus donne 2024: come richiederlo

I metodi per inoltrare la richiesta ancora non sono stati chiariti. Certo è che le procedure saranno gestite da INPS e rese note appena pubblicato il decreto attuativo.