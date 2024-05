Lavoro Catania: Lidl, Calzedonia e Leroy Merlin cercano personale

Lavoro Catania: c'è sempre qualche posto disponibile che può fare al caso di chi cerca un nuovo impiego. Ecco le offerte attive al momento.

Lavoro Catania: tra le nuove proposte del mercato del lavoro per chi è in cerca di un impiego, gli ultimi avvisi riguardano come spesso accade il settore vendite. Lidl, Leroy Merlin e Calzedonia i nomi delle aziende interessate.

Lavoro Catania: offerte Lidl

Il noto marchio tedesco ha ben due proposte per le sue sedi nelle prossimità di Catania. Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il form presente sul sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi”.

Addetto vendite part-time presso il punto vendita in Corso Italia, 158 a Paternò (CT);

part-time presso il punto vendita in Corso Italia, 158 a Paternò (CT); Graduate Program “Generazione Talenti Logistica” full-time presso la sede Regionale in Contrada Cubba, a Misterbianco.

Per il posto di addetto alle vendite tra i compiti proprio dell’impiego si segnala: la collaborazione con il team, il rifornimento dei prodotti sui bancali, la gestione della cassa e la sistemazione e la pulizia dei locali, senza dimenticare il rapporto diretto con il cliente. Il profilo ricercato include il possesso del diploma di maturità, una certa affidabilità e flessibilità, nonché l’inclinazione verso il cliente e il lavoro di squadra.

Il Graduate Program è invece un percorso lavorativo e formativo di un anno basato sulla Job Rotation e suddiviso in 4 fasi: il percorso inizierà all’interno delle filiali per giungere alla gestione di un progetto in ambito logistico in autonomia, collaborando con un Tutor specializzato e un Manager d’azienda.

La figura ricercata in questo caso è quella di un neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento, capacità di iniziativa e problem solving, ed è anche apprezzata la conoscenza dell’inglese.

Lavoro Catania: Calzedonia

Sale Assistant presso il punto vendita di Misterbianco (CT).

Per Calzedonia la figura del Sale Assistant è essenziale: fornisce supporto ai clienti, gestisce il riassortimento dell’area vendita e del magazzino e attenziona il visual merchandising. Passione, curiosità e pragmatismo sono tratti caratteriali ben accetti per chi si volesse candidare, insieme un’esperienza pregressa e una buona conoscenza della lingua inglese.

Coloro i quali siano interessati a candidarsi alla posizione lavorativa possono presentare la propria richiesta di assunzione per via telematica online.

Lavoro Catania: Leroy Merlin

Venditore stagionale part-time presso la sede di Catania Fontanarossa.

Diploma e/o Laurea, esperienza pregressa, abilità digitali, proattività e sempre le ben accette capacità comunicative e relazionali sono i requisiti minimi ricercate per questa figura dall’azienda francese di bricolage. Cliente e vendita sono le parole d’ordine per comprendere le mansioni affidate al venditore stagionale che viene ricercato. La candidatura è da effettuarsi online, tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda.