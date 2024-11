Lavoro Catania: tre catene stanno cercando personale presso le loro sedi di Catania: si tratta di Eurospin, Sephora e Zangaloro. Stanno cercando candidati che possano entrar a far parte della loro squadra, che siano preparati ed appassionati di ciò che andranno a fare. Si tratta di tre posizioni molto diverse tra loro, che permetteranno così ai candidati di poter scegliere quale gli si addica meglio. Di seguito tutte le informazioni sia riguardo le posizioni sia su come candidarsi.

Lavoro Catania, Eurospin

La grande catena alimentare cerca lavoro come cameriere/i e banconiste/i, presso il proprio Bistrò Sapore di Stelle di Catania. Il lavoro principale sarà gestire il Bistrò, ma inoltre il candidato si occuperà anche di:

accoglienza ;

; operazioni di cassa;

di cassa; sistemazione dei tavoli;

dei tavoli; servizio bar/caffetteria.

I requisiti richiesti per potersi candidare sono i seguenti:

diploma ;

; flessibilità e capacità di adattamento;

capacità comunicative e relazionali.

Infine, di seguito, alcune informazioni che possono essere utili per capire ancora di più la posizione che si andrà a ricoprire, ma soprattutto di altre qualifiche richieste:

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe;

in zone limitrofe; essere automuniti ;

; precedenti esperienze maturate di almeno 1 anno in ambito sala/bar in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Lavoro Catania, Zangaloro

La meat factory Zangaloro è alla ricerca di un/a supervisor, che avrà grandi responsabilità. Infatti si tratta di una posizione in cui il candidato dovrà occuparsi quasi di tutto, gestendo sia lo staff che il locale stesso. Avrà, dunque, le seguenti responsabilità:

Verifica e gestione dell’operato dello staff del punto vendita;

e dell’operato dello staff del punto vendita; Controllo del rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare.

del rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare. Presa in carico degli ordini.

Gestione della cassa.

della cassa. Gestione dell’angolo cafè.

Si tratta di una figura che avrà grandi responsabilità e che dovrà gestire lo staff, il locale e la qualità della merce proposta. Proprio per questo dovrà possedere dei requisiti specifici:

Conoscenza norme HACCP.

norme HACCP. Disponibilità a lavorare nei weekend e nei turni serali.

a lavorare nei weekend e nei turni serali. Esperienza pregressa nel ruolo.

Inoltre, ecco altre informazioni utili sia riguardo la posizione che riguardo i requisiti richiesti per potersi candidare:

Contratto di lavoro : Tempo pieno, Tempo determinato.

: Tempo pieno, Tempo determinato. Disponibilità: Turni.

Turni. Istruzione : Scuola Secondaria di II livello.

: Scuola Secondaria di II livello. Esperienza: responsabile di punti vendita 1 anno.

Lavoro Catania, Sephora

La catena beauty è alla ricerca di un beauty advisor per il proprio store di Via Etnea, Catania. Loro sono alla ricerca di una personalità creativa, audace, ambiziosa e che sia curiosa di sperimentare. Ovviamente uno dei requisiti fondamentali è la passione per il mondo beauty.

Chi ricoprirà questo ruolo sarà incaricato di:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile.

i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile. Offrire consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto di cui tratterai.

consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto di cui tratterai. Supportare il direttore di negozio e gli Specialist nella gestione delle attività quotidiane.

Invece i requisiti richiesti per potersi candidare sono i seguenti: