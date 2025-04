Concorso allievi Polizia di Stato 2025: La Polizia di Stato ha recentemente indetto un concorso pubblico per la selezione di 1500 Allievi Vice Ispettori, un’importante opportunità di carriera per chi desidera entrare a far parte delle forze dell’ordine.

I posti a disposizione:

Sul Portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato. Di questi, 250 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti che abbiano il titolo di studio richiesto, e altri 250 posti sono destinati ai membri della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di servizio.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 1 aprile 2025 fino al 30 aprile 2025

Requisiti per partecipare al concorso allievi Polizia di Stato 2025

Per partecipare, i candidati devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Essere cittadini italiani .

. Non aver compiuto il 28° anno di età (salvo alcune eccezioni legate al servizio militare o a specifiche categorie di personale già in servizio).

aver compiuto il di età (salvo alcune eccezioni legate al servizio militare o a specifiche categorie di personale già in servizio). Possedere i requisiti di condotta previsti dalla legge e dimostrare idoneità fisica, psichica e attitudinale.

Le fasi della selezione:

La selezione si articola in più fasi, tra cui la prova scritta, accertamenti fisici e psichici, accertamenti attitudinali e una prova orale. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla su materie come:

il diritto penale, il diritto processuale penale il diritto costituzionale.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno sottoposti a prove fisiche per verificare l’efficienza fisica, seguite da accertamenti psichici e attitudinali. La selezione culminerà con una prova orale che include le stesse materie della prova scritta, ma anche:

diritto amministrativo diritto civile lingua inglese competenze informatiche.

Calendario delle prove del concorso allievi Polizia di Stato 2025

La prova scritta si terrà il 6 maggio 2025, suddivisa in gruppi di candidati in base all’ordine alfabetico, con un calendario che sarà pubblicato sul sito web ufficiale della Polizia di Stato. Successivamente, i candidati che supereranno la prova scritta saranno convocati per gli accertamenti dell’efficienza fisica, psichici e attitudinali, con il programma di convocazione che sarà pubblicato almeno 15 giorni prima dell’inizio degli accertamenti.

Coloro che risulteranno idonei agli accertamenti fisici e psico-attitudinali saranno convocati per la prova orale, la cui data sarà pubblicata il 15 luglio 2025. Solo i candidati che supereranno tutte le fasi del concorso saranno nominati Allievi Vice Ispettori e avviati al corso di formazione previsto dal Decreto Ministeriale 168 del 9 settembre 2022.

Presentazione della domanda:

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online entro il 30 aprile 2025. L’accesso alla procedura di candidatura è possibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica), andando nella pagina ufficiale dei concorsi indetti dalla Polizia di Stato. È importante rispettare la scadenza, in quanto le domande pervenute oltre il termine non saranno accettate. I candidati dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Cause di esclusione dal concorso allievi Polizia di Stato 2025

Esistono diverse cause che possono comportare l’esclusione dal concorso. I candidati non sono ammessi se: