Concorsi Sicilia: il mese di aprile 2025 si preannuncia ricco di opportunità per chi desidera lavorare nel settore pubblico in Sicilia. Sono numerosi i bandi attivi con scadenza nel mese, offrendo possibilità di impiego in diversi ambiti, dalla sanità all’università, dalla pubblica amministrazione alla ricerca scientifica. Di seguito un elenco dei principali concorsi disponibili nell’Isola.

Concorsi Sicilia 2025: settore amministrativo e pubblica sicurezza

ASP di Catania : concorso per 40 posti di collaboratore amministrativo professionale. Scadenza: 10 aprile 2025.

: concorso per 40 posti di collaboratore amministrativo professionale. Scadenza: 10 aprile 2025. Polizia Locale : diversi comuni siciliani sono alla ricerca di vigili urbani stagionali: Comune di Milazzo : 10 posti (graduatoria per assunzioni a tempo determinato). Scadenza: 14 aprile. Comune di Favignana : 8 posti. Scadenza: 24 aprile.

: diversi comuni siciliani sono alla ricerca di vigili urbani stagionali: Comune di Belpasso : selezione per la formazione di una graduatoria per Educatori Professionali (Area Funzionari e Elevata Qualificazione, ex Cat. D). Contratti a tempo determinato full time (36 ore settimanali). Scadenza: 15 aprile.

: selezione per la formazione di una graduatoria per Educatori Professionali (Area Funzionari e Elevata Qualificazione, ex Cat. D). Contratti a tempo determinato full time (36 ore settimanali). Scadenza: 15 aprile. Comune di Serradifalco : concorso per 2 posti di assistente sociale a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali). Scadenza: 23 aprile.

: concorso per 2 posti di assistente sociale a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali). Scadenza: 23 aprile. Comune di Bagheria : concorso per un posto di funzionario amministrativo giuridico a tempo pieno e indeterminato. Scadenza: 4 aprile.

: concorso per un posto di funzionario amministrativo giuridico a tempo pieno e indeterminato. Scadenza: 4 aprile. Comune di Capri Leone : concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area amministrativa istituzionale-vigilanza urbana. Scadenza: 3 aprile.

: concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area amministrativa istituzionale-vigilanza urbana. Scadenza: 3 aprile. Comune di Sant’Agata di Militello : Concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area funzionari ed elevata qualificazione (ex cat. D) vigilanza urbana. Scadenza: 9 aprile. Concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – vigilanza urbana. Scadenza: 11 aprile.

Concorsi Sicilia 2025: Università e Ricerca

Università di Catania : tre bandi attivi per 5 posti da ricercatori in diversi ambiti. Scadenza: 6 aprile.

: tre bandi attivi per 5 posti da ricercatori in diversi ambiti. Scadenza: 6 aprile. Università di Palermo : concorso per un ricercatore a tempo determinato (triennale) in GSD 09/IINF-01 – Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria. Scadenza: 13 aprile.

: concorso per un ricercatore a tempo determinato (triennale) in GSD 09/IINF-01 – Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria. Scadenza: 13 aprile. Università Kore di Enna : concorso per ricercatori a tempo determinato in vari Dipartimenti. Scadenza: 13 aprile.

: concorso per ricercatori a tempo determinato in vari Dipartimenti. Scadenza: 13 aprile. Istituto Nazionale di Astrofisica: concorso per una unità “CTER” VI per la gestione ICT di edifici e radiotelescopio di Noto, contratto a tempo determinato di 12 mesi prorogabili. Scadenza: 16 aprile.

Concorsi Sicilia 2025: Sanità