Concorso Ispettorato del Lavoro 2025: Nel 2025 è in arrivo un nuovo concorso pubblico per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rivolto ai diplomati. Il DPCM del 29 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.55 del 07-03-2025), autorizza infatti l’assunzione di 167 Assistenti tramite procedura concorsuale.

Concorso Ispettorato del Lavoro 2025: posti disponibili e profilo richiesto

Il decreto autorizza in totale 311 assunzioni presso l’INL, di cui 174 destinate all’Area degli Assistenti. Di queste, 167 saranno coperte con il nuovo concorso INL per diplomati.

Il profilo previsto è quello di Assistente amministrativo, per il quale il titolo minimo richiesto sarà il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono essere richiesti anche requisiti specifici, in base alle mansioni da svolgere.

Come sarà strutturato il Concorso INL 2025

Il concorso ispettorato del lavoro 2025 seguirà la formula per titoli ed esami, in conformità alle nuove regole sui concorsi pubblici. La selezione potrebbe includere una prova scritta unica a risposta multipla, da svolgersi in modalità digitale (tablet).

Tra le prove, sarà obbligatorio accertare le competenze in lingua inglese e informatica, secondo quanto previsto dalla recente riforma.

Cosa studiare e come prepararsi per il concorso INL

In attesa della pubblicazione ufficiale del bando, è comunque possibile iniziare a prepararsi con un buon anticipo. Le materie d’esame più probabili includono argomenti fondamentali per il ruolo di Assistente. Tra queste figurano: