Concorso Asp Sicilia: In un contesto nazionale segnato dalla carenza cronica di personale sanitario, l’ASP di Caltanissetta ha deciso di dare un segnale concreto, bandendo un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 72 dirigenti medici. Si tratta di una misura importante non solo per rafforzare la rete ospedaliera e territoriale della provincia nissena, ma anche per offrire nuove opportunità professionali ai medici specializzati — o in via di specializzazione — che desiderano intraprendere (o continuare) una carriera nella sanità pubblica. In un’Italia che invecchia e ha bisogno di una medicina territoriale più presente, questa selezione rappresenta un tassello essenziale per garantire continuità assistenziale, qualità delle cure e dignità lavorativa.

Concorso Asp Sicilia; requisiti e specializzazioni richieste

Il Concorso Asp Sicilia è rivolto a medici in possesso di:

laurea in Medicina e Chirurgia ,

, iscrizione all’Ordine,

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Tuttavia, con una scelta in linea con le ultime normative, possono partecipare anche gli iscritti al secondo anno della scuola di specializzazione, ampliando così la platea di candidati e facilitando l’ingresso dei giovani medici nel sistema sanitario nazionale.

Tra i requisiti generali figurano i classici criteri di ammissione ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica, assenza di condanne e carichi pendenti, rispetto degli obblighi di leva per gli uomini nati prima del 1985). È una selezione che punta su professionalità e affidabilità, senza chiudere le porte a chi, pur non avendo completato il percorso specialistico, è già in formazione avanzata.

Come si svolge il concorso: valutazione titoli e tre prove d’esame

Il processo selettivo si articolerà in tre prove d’esame: una scritta, una pratica e un colloquio orale. Le prove verteranno su contenuti tecnici legati alla disciplina scelta e sui compiti connessi alla funzione di dirigente medico.

La valutazione complessiva prevede un massimo di 100 punti, suddivisi in 20 per i titoli e 80 per le prove d’esame. Questo sistema premia non solo il merito scolastico e professionale acquisito nel tempo, ma anche la preparazione specifica e aggiornata del candidato. Il bando, in linea con le recenti riforme dei concorsi pubblici, garantisce trasparenza, meritocrazia e rispetto dei tempi, con comunicazioni che avverranno esclusivamente tramite PEC, a conferma della volontà di rendere la procedura digitalizzata e sicura.

Scadenza, domanda online e documenti necessari

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 2 ottobre 2025 e unicamente tramite procedura telematica, accessibile dal sito ufficiale dell’ASP di Caltanissetta. È necessario registrarsi alla piattaforma online e possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre alla compilazione della domanda, sarà obbligatorio allegare:

copia di un documento di identità valido;

valido; ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione (€10,00);

del contributo di partecipazione (€10,00); domanda firmata digitalmente o in formato PDF.

Le comunicazioni relative alle prove (data, sede, istruzioni) verranno inviate con almeno 15 giorni di anticipo per la prova scritta e 20 giorni per le prove successive, come da regolamento. Ogni passaggio sarà dunque tracciabile, garantendo massima chiarezza ai candidati, per tutti i dettagli sul concorso per medici di ASP Caltanissetta vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il Bando.