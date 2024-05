Concorso Magistratura 2024: in scadenza bando per 400 assunzioni

Concorso Magistratura 2024: in scadenza il bando per 400 assunzioni. Ecco un riepilogo e quando è il termine ultimo.

Concorso Magistratura 2024: è in scadenza il bando indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di 400 posti di lavoro per Magistrati ordinari. Il termine ultimo è fissato, infatti, al 13 maggio 2024.

Ecco un riepilogo sul bando e sui requisiti da rispettare per potersi candidare.

Concorso Magistratura 2024: i requisiti

Il concorso è aperto ai laureati e neolaureati in Giurisprudenza senza che necessariamente abbiano frequentato tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali o abbiano conseguito l’abilitazione alla professione forense. Inoltre, non basta la basilare cittadinanza e il godimento dei diritti politici ma non si deve essere stato dichiarati non idonei per più di tre volte e bisogna essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.

Oltre a quanto indicato sopra, per partecipare bisogna rientrare in una delle seguenti categorie:

magistrati amministrativi e contabili;

procuratori o dipendenti dello Stato;

appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche;

dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di una qualifica dirigenziale o appartenente all’ex area direttiva;

abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati;

coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito;

laureati in possesso del solo diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

laureati sia in possesso del diploma di specializzazione presso una scuola per le professioni legali o in una disciplina giuridica o con un tirocinio di 18 mesi).

Concorso Magistratura 2024: come presentare la domanda

Come già indicato, il termine ultimo per candidarsi al concorso è fissato a lunedì 13 maggio 2024. Per poter presentare la domanda, bisognerà collegarsi al sito del Ministero della Giustizia, compilando l’apposito form. Per accedere, è richiesto SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi. Una volta completata la registrazione, bisognerà seguire le indicazioni del sito. Al termine della procedura, verrà fornito un codice identificativo che dovrà essere stampato e conservato per poterlo presentare il giorno della prova.