Concorsi Sicilia: Sanità e Polizia Locale assumono nell’Isola

Concorsi Sicilia: pubblicati nuovi bandi inerenti i principali concorsi attivi nel territorio siciliano: ecco quali sono attivi.

Sono stati pubblicati i bandi inerenti nuove opportunità lavorative nelle principali città siciliane, vediamo insieme di quali concorsi si tratta.

Concorsi Sicilia: Ospedale Villa Sofia

L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di sette posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia.

Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 5 del 29 marzo 2024. La scadenza è prevista per lunedì 27 maggio 2024.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Di seguito, i requisiti richiesti:

Laurea in medicina e chirurgia;

Specializzazione in ortopedia e traumatologia o equipollente;

Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono partecipare al presente concorso, nella disciplina bandita, i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione.

Concorsi Sicilia: Polizia locale a Messina

Il Comune di Messina è alla ricerca di 100 agenti di polizia locale da inserire a tempo indeterminato e pieno nell’area degli istruttori. Le risorse assunte avranno il compito di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni al Codice della strada e alle leggi e regolamenti locali. Inoltre, saranno chiamati a intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, a svolgere servizi di vigilanza nei quartieri e a gestire le pratiche e gli atti inerenti le competenze del corpo di polizia locale.

Per partecipare alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie specificate nel bando;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere ;

; assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

Ai partecipanti è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

possesso della patente di guida di categoria B;

di guida di categoria B; disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma;

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Per partecipare al concorso del Comune di Messina per 100 agenti di polizia locale è necessario presentare la propria domanda attraverso la piattaforma telematica di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa),entro e non oltre il 18 maggio 2024.

Concorsi Sicilia: Ospedale Cannizzaro di Catania

Concorso per aspiranti direttori sanitari all’ospedale Cannizzaro di Catania, due i posti a disposizione: l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza, infatti, ha avviato le selezioni per un direttore di struttura complessa di patologia clinica e un direttore di struttura complessa di pneumologia – disciplina malattie dell’apparato respiratorio. Per entrambe le posizioni, l’azienda ospedaliera, prevede una selezione pubblica per titoli e colloquio e un contratto di assunzione a rapporto esclusivo.

Il candidato, dovrà possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o in un Paese dell’Ue o equiparate secondo le leggi vigenti;

Idoneità fisica all’impiego;

Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale;

Anzianità di servizio di sette anni , di cui 5 nella disciplina o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una equipollente o anzianità di almeno 10 anni nella disciplina in questione;

, di cui 5 nella disciplina o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una equipollente o anzianità di almeno 10 anni nella disciplina in questione; Curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/97;

Attestato di formazione manageriale (da conseguire entro un anno dall’inizio dell’incarico).

Non essere esclusi dall’elettorato attivo, non essere sottoposti a misure cautelari o che impediscano la stipula di un contratto di lavoro con la pubblica amministrazione. Non essere stati licenziati o destituiti da un lavoro della PA per motivi disciplinari, persistente rendimento insufficiente o documenti con vizi non sanabili.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice (secondo lo schema allegato al bando) e sottoscritta, deve essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, con sede a Catania, via Messina n.829, CAP 95126, secondo le modalità e le scadenze previste dal bando. Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per giovedì 30 maggio 2024.