Concorso dirigenti INPS 2024: requisiti e come fare domanda

Concorso dirigenti INPS 2024: ecco quali sono i requisiti e come fare domanda per partecipare al bando dell'Ente.

Concorso dirigenti INPS 2024: è in scadenza a maggio uno degli ultimi concorsi predisposti dall’Ente. Ecco quali sono i requisiti e le procedure per inviare la propria candidatura per questo concorso.

Concorso dirigenti INPS: posti

La prima informazione utile da sapere riguardo questo concorso sono i posti messi a bando. Infatti, si tratta di 7 posti con impiego a tempo indeterminato nel ruolo di dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche. Come specificato precedentemente, queste posizioni appartengono al personale dirigenziale dell’INPS.

Concorso dirigenti INPS 2024: requisiti

Per poter prendere parte al concorso non è necessario essere già dipendenti statali. Ciò significa che possono partecipare sia dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che figure non attualmente in posizione da dipendente pubblico.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

In particolare, per partecipare è richiesto un titolo di studio di livello universitario in una delle seguenti discipline: Fisica, Informatica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria nucleare, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica, Ingegneria dei materiali, Ingegneria edile – architettura, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria medica, Ingegneria navale, Matematica, Scienze dell’informazione, Scienze economiche statistiche e sociali, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche e attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Statistica, Statistica e informatica per l’azienda, o titoli equiparati.

Inoltre, è necessario avere la cittadinanza italiana e altri requisiti comuni ai principali concorsi pubblici in Italia. In ogni caso, per la lista completa dei requisiti richiesti, si rimanda alla lettura del bando integrale disponibile online.

Come fare domanda

Per coloro i quali sono interessati a presentare la propria candidatura per il concorso dirigenti INPS 2024, si ricorda che è necessario rispettare la scadenza. Infatti, la possibilità di presentazione della domanda è prevista solo fino al 13 maggio 2024.

La procedura è interamente telematica e potrà essere svolta tramite il portale inPA, accedendo con SPID, CIE, CNS o con le credenziali eIDAS.