Assunzioni Aeroitalia: si cerca personale a Catania e Palermo

Assunzioni Aeroitalia: la compagnia aerea a capitale interamente privato è in cerca di personale anche a Catania e Palermo.

Assunzioni Aeroitalia: la nuova compagnia aerea italiana a capitale interamente privato che opera voli di linea e voli charter è in cerca di personale per arricchire il proprio organico in tutto il territorio nazionale. Anche la Sicilia, con Catania e Palermo, è interessata alle assunzioni di Aeroitalia. Ecco, di seguito, quali sono le figure ricercate nelle 2 città dell’Isola, quali sono i requisiti per poter effettuare la propria candidatura e come si fa ad inoltrare la propria domanda.

Assunzioni Aeroitalia: le figure ricercate

Nella sezione “Lavora con noi” del sito della compagnia aerea è possibile visualizzare una ricca lista con tutte le posizioni aperte. Per quanto riguarda Catania e Palermo, ci si può candidare per ricoprire il ruolo di assistenti di volo certificati. Sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato con periodo di prova.

Assunzioni Aeroitalia: i requisiti per assistenti di volo

Per potersi candidare alla posizione di assistenti di volo con Aeroitalia, bisogna soddisfare i requisiti di seguito elencati:

Diploma di istruzione secondaria di II grado;

Passaporto UE, senza alcun tipo di limitazione;

Attestato professionale, iscrizione al Registro personale di volo;

visita medica IML in corso di validità;

Altezza min.165 cm (donne), Altezza min,170 cm (uomini);

Buona conoscenza della lingua Italiana ed Inglese (livello B1);

Disponibilità a lavorare su turni notturni e festivi.

Inoltre, verrà valutato positivamente il possesso delle seguenti skills:

Team work;

Buone Capacità Natatorie;

Buone capacità comunicative.

Assunzioni Aeroitalia: come candidarsi

Una volta entrati sul sito ufficiale della compagnia aerea, bisognerà accedere alla sezione “Lavora con noi”. Qui verranno visualizzate tutte le posizioni aperte in questo momento. Dopo aver individuato quella di proprio interesse, basterà cliccare sulla freccetta situata sulla destra per visualizzare tutti i requisiti che sono necessari per ricoprire il ruolo. Scorrendo in basso, è indicato l’indirizzo email, selezioni@aeroitalia.com, a cui bisognerà inviare il proprio curriculum vitae.