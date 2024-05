UNICT – Erasmus Studio 2024/2025: pubblicate le graduatorie

Pubblicate le graduatorie Erasmus Studio 2024/2025 per l'Università di Catania: ecco la lista con le sedi assegnate per ogni studente.

Sono state pubblicate le graduatorie ufficiali relative al bando Erasmus Studio 2024/2024 per l’Università di Catania. L’elenco è stato reso pubblico tramite la sezione dedicata all’Erasmus Studio, sul sito ufficiale dell’università etnea.

Le graduatorie riguardano l’assegnazione della sede per gli studenti che hanno fatto richiesta di partecipazione al bando e sono stati ammessi. Ogni elenco è suddiviso per macro-aree che racchiudono i dipartimenti afferenti allo stesso settore. In ogni graduatoria i candidati ammessi sono indicati con la propria matricola di iscrizione all’università.

Negli elenchi sarà possibile visualizzare la propria posizione in graduatoria, il dipartimento di riferimento e il corso di laurea di appartenenza e lo stato della domanda. Inoltre, è indicata la destinazione assegnata per il bando Erasmus Studio 2024/2025, l’ISCED Code e l’eventuale riserva per tesi.